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На Госуслугах стартовал Чемпионат болельщиков

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На Госуслугах стартовал Чемпионат болельщиков

Посещайте футбол с Картой болельщика, угадывайте исходы матчей и выигрывайте призы! В приложении «Госуслуги Карта болельщика» стартовал собственный чемпионат для болельщиков.

Что можно выиграть

Главный приз по итогам сезона 2026/2027 Чемпионата Российской Премьер Лиги — электроавтомобиль UMO 5. А также возможность встретиться с главным тренером сборной России, получить личное видеообращение от игрока сборной России или своего любимого клуба, выиграть абонементы на все домашние матчи клуба-участника РПЛ и множество других призов и подарков от РФС и партнёров.

Как участвовать

  1. Скачайте приложение «Госуслуги Карта болельщика»;
  2. Оформите карту болельщика;
  3. Перейдите в раздел «Чемпионат»;
  4. Авторизуйтесь на портале loyalty.rfs.ru — для получения призов и участия в программе лояльности.

За что можно заработать очки

  • —  Посещение стадиона — 10 очков, вместе с ребёнком — 20 очков;
  • —  Верный прогноз исхода матча — 10 очков;
  • —  Правильные ответы на викторины о футболе — до 15 очков.

«Госуслуги Карта болельщика» — это приложение, в котором можно оформить Карту болельщика для комфортного и безопасного посещения футбольных матчей, посмотреть турнирную таблицу и купить билеты.

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