Малые технологические компании Самарской области поставили госзаказчикам товары и услуги на 1,5 млрд рублей

Самарская область входит в первую десятку регионов по числу МТК-поставщиков для госзаказчиков по итогам первого полугодия 2026 года. Общий объем таких договоров составил 1,55 млрд рублей. Об этом сообщает минэкономразвития региона, опираясь на данные Корпорации МСП.

В целом по стране число МТК-поставщиков достигло почти 1,5 тысяч, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество заключенных с ними договоров выросло на 26% – до 6,7 тысяч на общую сумму 76,8 млрд рублей.

Наиболее востребованными у госзаказчиков остаются программные продукты (9,15 млрд рублей), компьютерное оборудование (5,75 млрд рублей), машины и оборудование (5,4 млрд рублей), а также транспортные средства и ИТ-услуги.

По данным Корпорации МСП, 90% всех МТК-поставщиков – это представители малого и среднего бизнеса. В число заказчиков входят крупнейшие банки, организации атомной, авиационной и нефтегазовой отраслей, которые закупают у МТК готовые программные продукты, оборудование, решения в сфере кибербезопасности и защиты от беспилотников.

«Самарская область демонстрирует устойчивый рост числа малых технологических компаний – сегодня в регионе работает 141 МТК. Они активно участвуют в процессах импортозамещения, предлагая высокотехнологичную продукцию, востребованную крупнейшими заказчиками. Мы видим, что этот сектор становится надежным звеном производственных цепочек, и будем продолжать создавать условия для его развития», – прокомментировал зампредседателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Информационное и консультационное сопровождение компаний по получению статуса МТК проводит технопарк «Жигулёвская долина». Здесь можно получить информацию о процедуре, критериях оценки и мерах поддержки для МТК. Информация о статусе МТК доступна на сайте https://isamara.ru/mtk/.

За дополнительной информацией о критериях и процедурах получения статуса можно обратиться в технопарк «Жигулёвская долина»: 8 (8482) 93-00-93 (доб. 923), Nikolaeva.l@cik63.ru.

Развитие малого технологического предпринимательства и повышение конкурентоспособности региональной экономики являются ключевыми направлениями работы в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области