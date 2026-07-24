В Самаре ищут подрядчика для ремонта проезжей части на ул. Дачной

В Самаре ищут подрядчика, который готов привести в порядок участок проезжей части на улице Дачной. Начальная цена контракта составляет ровно 12 млн рублей.

Речь идет о дороге от Чернореченской до Пензенской. Организацию ищет департамент городского хозяйства и экологии. Все нужно сделать до 15 октября нынешнего года. Само соглашение действует до конца 2026-го.

«Работы необходимо выполнять с учетом применения ресурсосберегающих технологий и с минимизацией затрат на энергоносители», — говорится в техзадании к контракту.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 31 июля. Итоги подведут 4 августа, пишет МК-Самара.

Фото: Дильдина Светлана