В Похвистнево машина врезалась в декоративное заграждение

23 июля в 17:10 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Похвистнево на улице Революционной.
Оперативно на место вызова выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
По прибытии установлено, что произошел наезд на препятствие легкового автомобиля Hyundai.
К сожалению, пострадал пассажир.
В ходе аварийно-спасательных работ специалисты отключили аккумуляторную батарею.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.