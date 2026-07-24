В Похвистнево машина врезалась в декоративное заграждение

23 июля в 17:10 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Похвистнево на улице Революционной.

Оперативно на место вызова выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии установлено, что произошел наезд на препятствие легкового автомобиля Hyundai.

К сожалению, пострадал пассажир.

В ходе аварийно-спасательных работ специалисты отключили аккумуляторную батарею.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"