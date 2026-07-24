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30 студентов Самарского политеха прошли практику в "РКС-Самара"

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30 студентов Самарского политеха прошли практику в "РКС-Самара"

30 студентов 2 и 3 курсов Самарского государственного технического университета прошли производственную практику в подразделениях «РКС-Самара».  

За четыре недели они познакомились с работой системы водоснабжения и водоотведения нашего города – от водоподготовки на насосно-фильтровальных станциях до очистки стоков на городских очистных канализационных сооружениях. В линейных цехах они узнали, как эксплуатируются и ремонтируются коммуникации холодного водоснабжения и канализации.

Сотрудники «РКС-Самара» всегда сопровождали практикантов, следили за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, проверяли выполнение производственных заданий.

Производственная практика – важный этап в подготовке специалистов. На предприятии этому уделяется особое внимание: студенты, которые не только хорошо учатся, но и уже имеют опыт работы, в дальнейшем становятся настоящими профессионалами. Их ждут во всех подразделениях «РКС-Самара», надеются на их долгую работу на благо всех жителей.

Теги: РКС-Самара

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