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Специалисты: «РКС-Самара» устанавливают защитные устройства в колодцах

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Сотрудники «РКС-Самара» с начала 2026 года установили 1126 защитных устройств в канализационных и водопроводных колодцах. Ярко-жёлтые пластины с креплениями придумали и сделали специалисты предприятия.

Сотрудники «РКС-Самара» с начала 2026 года установили 1126 защитных устройств в канализационных и водопроводных колодцах. Ярко-жёлтые пластины с креплениями придумали и сделали специалисты предприятия.

Устройство надёжно фиксируется внутри колодца и является щитом, который не даст провалиться внутрь человеку или животному. Размещают их в первую очередь вблизи детских площадок, образовательных и медицинских учреждений.

Всего в Самаре более 72 000 колодцев на водопроводных и канализационных сетях. Стоит отметить, что городская инженерная инфраструктура также включает в себя десятки тысяч тепловых, газовых, ливневых и других колодцев.

«РКС-Самара» предложили владельцам коммуникаций присоединиться к работе по повышению безопасности жителей и устанавливать подобные устройства на своих объектах. Сотрудники предприятия готовы оказать помощь другим компаниям. Не так важно, кто именно поставит защиту, важно, что такая защита будет установлена на большинстве городских колодцев. Это поможет сохранить жизнь и здоровье жителей.  

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

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