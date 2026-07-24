Госпрограмму поддержки машин в России расширили еще на три модели

Российская премиальная марка Esteo сообщила о включении в государственную программу поддержки автомобилей на новых источниках энергии трех моделей — Exlantix ET, Exlantix ET8 и V27. Об этом пишет «Автостат».

Это значит, что теперь при оформлении кредита на эти машины действует скидка 925 тысяч рублей, доступная всем потенциальным покупателям.

Параллельно Министерство промышленности и торговли РФ сообщило о разработке нового подхода к стимулированию спроса на российские электромобили и гибриды. Совместно с отраслью обсуждается сохранение скидки в размере 35 процентов для высоколокализованной автотехники.

Электрокары и гибриды, которые выпущены по специальному инвестиционному контракту (СПИК), останутся в программе на прежних условиях — скидка от 10 процентов в зависимости от типа транспортного средства и категории покупателя. Сейчас готовится необходимая нормативная база, а до ее утверждения действующие правила господдержки продолжат работать без изменений.