в Самарской области прошла очередная тренировка проекта «Тренер»

Очередное занятие в рамках проекта «Тренер» вышло за пределы спортивных залов. На этот раз площадкой для тренировки стал стадион на свежем воздухе, что подарило воспитанникам проекта не только пользу для физической формы, но и заряд энергии и позитива.

Занятие провел наставник проекта в Самарской области - Дмитрий Баринов, ветеран СВО и мастер спорта по тхэквондо.

Во время занятия участники под руководством наставника отрабатывали базовые элементы тхэквондо: правильную стойку, постановку корпуса и выполнение защитных блоков. Особенностью тренировки стал осознанный подход: каждое движение сопровождалось детальным объяснением - зачем применяется тот или иной прием и как его правильно выполнять технически.

Однако главным итогом встречи, по мнению самих ребят, стала атмосфера. Живое общение на открытом воздухе, взаимная поддержка участников и личный пример человека, который знает истинную цену дисциплине и стойкости, сделали это событие по-настоящему запоминающимся.

«Проект «Тренер» - это не просто про спорт. Это про преодоление себя, про командный дух и про возможность учиться у тех, кто прошел серьезный жизненный путь. Такие встречи на свежем воздухе сближают и дают ощущение свободы, которое так важно для ребят», - отметил наставник проекта «Тренер» в Самарской области Дмитрий Баринов.

Проект «Тренер» продолжает свою работу, доказывая, что настоящий результат можно достигнуть там, где участники горят общим делом и готовы подставить плечо друг другу.