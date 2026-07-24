В Советском районе Самары грузовик столкнулся с легковым автомобилем

23.07.2026 в 17:50 33-летний водитель, управляя транспортным средством HOWO, двигался в районе дома № 299 по ул. Промышленности, со стороны ул. Гагарина, в направлении ул. Советской Армии, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и допустил столкновение с транспортным средством Kia Rio, под управлением 36-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. В ДТП телесные повреждения получила женщина-пассажир легкового автомобиля. Ей назначено амбулаторное лечение.

23 июля на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 человек.