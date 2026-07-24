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В Самаре эксперты и общественники оценили работу обновленного адаптивного пляжа на берегу Волги

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В Самаре эксперты и общественники оценили работу обновленного адаптивного пляжа на берегу Волги

Работу пляжа для маломобильных жителей на Некрасовском спуске проверила Уполномоченный по защите прав людей с инвалидностью в Самарской области Екатерина Куприянова совместно с руководителем Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары Ириной Гридневой, представителями Инклюзивного ресурсного центра и молодежной организации «Молодая гвардия».

 Доступный пляж у Некрасовского спуска оборудован стационарным деревянным пандусом, здесь смонтирован специальный настил для безопасного перемещения отдыхающих до самой воды.

 Волонтеры «Молодой гвардии» и Инклюзивного ресурсного центра дежурят на пляже у Некрасовского спуска по вторникам, четвергам и субботам с 10:00 до 19:00 в хорошую погоду.
По вопросам их работы можно обращаться в Инклюзивный ресурсный центр по телефону +7 (996) 729-14-47 или через страницу в соцсети ВКонтакте по адресу vk.com/inclusia_centre?yscl....

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