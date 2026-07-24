Сотрудники полиции работали на месте смертельного ДТП с подростком в Сызранском районе

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции следует: 23 июля, около 18 часов, несовершеннолетний водитель 2010 г.р., управляя мототранспортным средством Kayo, двигался по лесополосе со стороны г. Октябрьска в направлении г. Сызрань. В пути следования не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево). На месте дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель от полученных травм скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.



Госавтоинспекция напоминает о требованиях безопасности для водителей мототранспортных средств: управлять мотоциклами (объем двигателя от 125 куб. см.) имеют право лица, достигшие 18-летнего возраста и имеющие водительское удостоверение категории «А». Управлять легкими мотоциклами (объем двигателя от 50 до 125 куб. см.) имеют право лица, достигшие 16-летнего возраста и имеющие водительское удостоверение категории «А1». Мотоцикл, а также легкий мотоцикл, обязательно должен иметь государственные регистрационные знаки, а водитель — полис ОСАГО, свидетельство о регистрации. Управлять мотоциклом и перевозить пассажиров необходимо в застегнутом мотошлеме и в специальной экипировке.

Управлять скутерами и мопедами (объем двигателя до 50 куб. см.) имеют право лица, достигшие 16-летнего возраста, имеющие при себе водительское удостоверение категории «М» или иной другой категории. Водитель мопеда или скутера, должен соблюдать Правила дорожного движения и находиться в застегнутом мотошлеме.

Обращаемся к родителям: контролируйте местонахождение ваших детей, не разрешайте управлять мототранспортом до достижения ими 16-ти лет, без водительского удостоверения, а также ездить на мотоциклах и скутерах в качестве пассажира.

Покупайте мотоцикл или скутер детям, только после получения ими водительского удостоверения, а также обеспечьте безопасность – приобретите мотошлем, и специальную экипировку, это позволит сохранить здоровье и жизнь в случае дорожно-транспортного происшествия.