Временно ограничено движение транспорта для ремонта тепловой сети по улице Нагорной в Самаре

Движение транспорта по участку улицы Нагорной в Самаре ограничили вечером 23 июля. Проезжая часть перекрыта от улицы Ново-Вокзальной до Гвардейского переулка, в оба направления. Это позволит специалистам филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» отремонтировать тепловую сеть в районе домов №№ 47б, 47в по улице Нагорной. Работы планируется завершить до конца июля.

Отметим, что на вышеуказанном участке маршрутов общественного транспорта нет.

Ресурсоснабжающая организация просит горожан с пониманием отнестись к мероприятиям в рамках подготовки инженерных коммуникаций к следующему отопительному сезону, приносит автомобилистам извинения за временные неудобства и рекомендует заблаговременно выбирать пути объезда.