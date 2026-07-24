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Временно ограничено движение транспорта для ремонта тепловой сети по улице Нагорной в Самаре

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Временно ограничено движение транспорта для ремонта тепловой сети по улице Нагорной в Самаре

Движение транспорта по участку улицы Нагорной в Самаре ограничили вечером 23 июля. Проезжая часть перекрыта от улицы Ново-Вокзальной до Гвардейского переулка, в оба направления. Это позволит специалистам филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» отремонтировать тепловую сеть в районе домов №№ 47б, 47в по улице Нагорной. Работы планируется завершить до конца июля.

Отметим, что на вышеуказанном участке маршрутов общественного транспорта нет.

Ресурсоснабжающая организация просит горожан с пониманием отнестись к мероприятиям в рамках подготовки инженерных коммуникаций к следующему отопительному сезону, приносит автомобилистам извинения за временные неудобства и рекомендует заблаговременно выбирать пути объезда.

Теги: Городской транспорт

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