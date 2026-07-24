россияне стали в два раза чаще искать работу флористом

Чаще остальных работу с цветами искали россияне в возрасте 25–34 лет: количество их резюме на позицию флориста увеличилось в 2,4 раза (+141%). Специалисты старше 45 лет разместили в 2,3 раза больше резюме (+126%), а зумеры — почти в два раза больше, чем в прошлом году (+93%).

По данным весеннего опроса предпринимателей в этой сфере от Flowwow*, треть собственников работает в магазине в одиночку, особенно в первый год после запуска. Впрочем, как правило, там насчитывается от двух до пяти сотрудников — такой ответ выбрали 54% опрошенных. От 6 до 10 человек наняли 9% респондентов.

Самые высокие средние зарплатные предложения у флористов со сменным графиком** в Нижегородской области: они составили 52 320 рублей в месяц. Это может быть связано с развитием туризма и событийной инфраструктуры. На втором месте оказался Санкт-Петербург — 49 089 рублей в месяц. Здесь на спрос влияют развитая цветочная розница, большое количество специализированных магазинов и сервисов доставки.