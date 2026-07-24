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Порядка 1,3 тыс. работодателей обратились в региональное Отделение СФР за финансированием расходов на охрану труда в 2026 году

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Порядка 1,3 тыс. работодателей обратились в региональное Отделение СФР за финансированием расходов на охрану труда в 2026 году

Отделение СФР по Самарской области компенсирует работодателям расходы на мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Программа финансирования включает 17 различных направлений по охране труда. За первые шесть месяцев текущего года уже более 190 организаций Самарской области получили компенсации расходов на эти мероприятия. Наиболее востребованными среди них в нашем регионе оказались покупка средств индивидуальной защиты, проведение периодических медицинских осмотров, санаторно-курортное лечение работников пенсионного и предпенсионного возраста.

Сначала все мероприятия работодатели проводят за свой счет, а затем Отделение СФР по Самарской области возмещает им расходы в пределах установленных лимитов. Максимальный размер компенсации составляет до 20% от суммы уплаченных страховых взносов за прошлый год, однако в случае включения в план мероприятий по санаторно-курортному лечению граждан пенсионного и предпенсионного возрастов лимит увеличивается до 30%.

«Право на возмещение средств по улучшению условий труда имеют все работодатели независимо от формы собственности и сферы деятельности. Главное — чтобы не было задолженностей по уплате страховых взносов, непогашенных пеней и штрафов», — объяснил управляющий Отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.

Заявления на участие в программе принимаются до 1 августа. До этого времени в региональное Отделение Соцфонда необходимо представить план финансового обеспечения предупредительных мер, в котором будут прописаны мероприятия в рамках выделяемых средств.

В срок до 15 ноября необходимо повторно обратиться в региональное Отделение СФР за компенсацией понесенных расходов после проведения мероприятий по охране труда. Для этого также потребуется подать соответствующее заявление и представить документы, подтверждающие расходы. Сделать это можно в режиме онлайн через портал Госуслуг или лично в клиентской службе Отделения СФР по Самарской области.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и Макс.

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