В Татарстане массово демонтируют сотовые вышки из-за страха жителей перед излучением

Издание «БИЗНЕС Online» сообщает со ссылкой на министра цифрового развития республики Илью Начвина, что в Татарстане начали демонтировать уже работающие базовые станции сотовой связи из-за жалоб местных жителей, которые считают их опасными для здоровья.

Именно радиофобия стала одной из главных причин, мешающих развитию мобильной инфраструктуры в регионе. Он подчеркнул, что опасения жителей не подтверждаются научными исследованиями.

Это то же самое, что бояться дома включать микроволновую печь, телевизор или пользоваться пультом от телевизора. Из-за жалоб операторы вынуждены демонтировать уже работающее оборудование. В итоге без связи остаются целые микрорайоны. — Илья Начвин

Начвин рассказал, что в Казани уже демонтировали базовую станцию, расположенную рядом с городской больницей № 8. Сейчас аналогичная ситуация складывается с объектом в ЖК «Изумрудный город». Кроме того, одному из операторов не разрешили установить новую станцию возле торгового центра KazanMall: против выступили местные жители.