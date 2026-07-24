Склад птицефабрики обрушился в Ленобласти из-за попадания БПЛА

Беспилотник ВСУ ударил по одному из складов птицефабрики "Северная" в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Склад расположен в поселке Синявино Кировского района области.

По словам главы региона, в результате попадания БПЛА по складу обрушились его конструкции.

Пострадавших нет.

Всего, по данным Дрозденко, за ночь ПВО сбила над регионом 59 украинских БПЛА. Сейчас режим беспилотной опасности отменен.

В ходе атаки ВСУ также ударили по складам Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Там начался пожар.

Пострадали три человека, они находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывают помощь в больнице.

Утром в пятницу Минобороны сообщило, что силы ПВО в течение минувшей ночи сбили 571 БПЛА ВСУ над регионами РФ, в том числе над Ленобластью.