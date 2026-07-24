В одном из заповедников Самарской области местные жители устроили незаконный заезд на квадроциклах

Об этом сообщили представители регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

Гонщиков заметили на территории памятника природы «Рачейские скалы». Вот как их поведение прокомментировали специалисты выдомства.

«Они считают для себя возможным нарушать правила посещения особо охраняемых природных территорий», — заявили в Минприроды.

Теперь нарушителям предстоит отвечать по закону. В отношении гонщиков составили протокол по статье «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях».

Всего же представители Минприроды нашли 16 транспортных средств, которые заехали в заповедные зоны. Их водителей и собственников планируют найти с помощью полиции. После этого нарушителей привлекут к административной ответственности, пишет 63.ру.

Фото Минприроды региона