Самарчанка отдала мошенникам около 3 млн рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области благодаря нацпроекту благоустроено 23 общественных пространства
В Самарской области благодаря нацпроекту благоустроено 23 общественных пространства
На Госуслугах стартовал Чемпионат болельщиков
На Госуслугах стартовал Чемпионат болельщиков
Горячее водоснабжение части жилых домов и социальных учреждений Кировского района Самары временно приостановят с 26 июля
Горячее водоснабжение части жилых домов и социальных учреждений Кировского района Самары временно приостановят с 26 июля
Малые технологические компании Самарской области поставили госзаказчикам товары и услуги на 1,5 млрд рублей
Малые технологические компании Самарской области поставили госзаказчикам товары и услуги на 1,5 млрд рублей
В Самаре ищут подрядчика для ремонта проезжей части на ул. Дачной
В Самаре ищут подрядчика для ремонта проезжей части на ул. Дачной
Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником
Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником
В Самарской области по нацпроекту ремонтируют дороги к спортивным учреждениям
В Самарской области по нацпроекту ремонтируют дороги к спортивным учреждениям
в Самарской области прошла очередная тренировка проекта «Тренер»
В Самарской области прошла очередная тренировка проекта «Тренер»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.4
-0.08
EUR 89.44
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
В регионе пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка отдала мошенникам около 3 млн рублей

228
Самарчанка отдала мошенникам около 3 млн рублей

В дежурную часть города Самары обратилась гражданка 1999 года рождения с заявлением о мошенничестве. Женщина сообщила, что ей поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником налоговой службы. Звонивший убедительно сообщил, что сбережения самарчанки пытаются похитить третьи лица, и для защиты финансов необходимо срочно перевести все средства на специальный «безопасный» счет. Опасаясь за деньги, заявительница выполнила инструкции и перевела на указанный счет около 3 миллионов рублей. Позже, связавшись с банком для уточнения информации, девушка выяснила, что деньги на сохранный счет не поступали, а сотрудники банка подтвердили, что она стала жертвой обмана. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Красноярском районе мужчина незаконно передал банковскую карту и мошенники похитили 300 тыс. рублей
23 июля 2026, 13:36
В Красноярском районе мужчина незаконно передал банковскую карту и мошенники похитили 300 тыс. рублей
При помощи указанной карты мошенническим способом были похищены денежные средства у жителя Курской области. Происшествия
533
К самарским полицейским поступило заявление от 44-летней местной жительницы о факте мошенничества
23 июля 2026, 12:49
К самарским полицейским поступило заявление от 44-летней местной жительницы о факте мошенничества
Думая, что получит прибыль от инвестирования, женщина следуя инструкции злоумышленника, перевела на предложенный неизвестным счет денежные средства в размере 21... Криминал
456
Мошенники обманули студентку военного вуза в Самаре
22 июля 2026, 09:30
Мошенники обманули студентку военного вуза в Самаре
Под давлением и под видом «срочной процедуры» студентка выполнила указания преступников — в результате она лишилась свыше 65 тысяч рублей. Криминал
572
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
24 июля 2026  12:16
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
193
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
23 июля 2026  13:08
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
719
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
23 июля 2026  10:38
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
400
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
23 июля 2026  10:29
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
518
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
22 июля 2026  13:01
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
705
Весь список