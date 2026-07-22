Мошенники обманули студентку военного вуза в Самаре

Недавно жертвой злоумышленников стала студентка военного вуза: ей позвонили с незнакомого номера, затем продолжили общение в мессенджерах и на видео платформе. Мошенники убедили девушку, что для успешной сдачи сессии нужно подтвердить отсутствие махинаций с зарубежными счетами и оформить декларацию денежных средств. Под давлением и под видом «срочной процедуры» студентка выполнила указания преступников — в результате она лишилась свыше 65 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Полицейские напоминают: ни ВУЗы, ни госорганы не запрашивают финансовые данные, коды из СМС и пароли через мессенджеры, видеозвонки или обычный телефонный звонок. Если вам звонят с подобными просьбами — немедленно прекратите разговор.