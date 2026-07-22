Я нашел ошибку
Главные новости:
Лебедь в номере — к чаевым: каждый третий россиянин благодарит за фигурки из полотенец
Лебедь в номере — к чаевым: каждый третий россиянин благодарит за фигурки из полотенец
В Самаре управление 900 МКД хотят отдать тольяттинской компании
В Самаре управление 900 МКД хотят отдать тольяттинской компании
Россиянам рассказали, где лучше всего наблюдать за звездопадом Персеиды
Россиянам рассказали, где лучше всего наблюдать за звездопадом Персеиды
Более 5 тысяч самарцев провели воду в дом благодаря специальной программе «РКС-Самара»
Более 5 тысяч самарцев провели воду в дом благодаря специальной программе «РКС-Самара»
В Самаре 30% работодателей готовы принять в штат кандидатов, уволенных по статье
В Самаре 30% работодателей готовы принять в штат кандидатов, уволенных по статье
Минцифры представило проект доктрины по борьбе с киберпреступностью
Минцифры представило проект доктрины по борьбе с киберпреступностью
В Самаре выбор доступных для долгосрочной аренды квартир год к году увеличился на 39%
В Самаре выбор доступных для долгосрочной аренды квартир год к году увеличился на 39%
С 25 по 26 июля Самара станет литературной столицей Поволжья
С 25 по 26 июля Самара станет литературной столицей Поволжья
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.55
0.23
EUR 89.76
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
В СОУНБ состоится творческий вечер «Булгак на Волге»
В Самаре в Доме журналиста состоится открытие фотовыставки «Времена года в деталях»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре 30% работодателей готовы принять в штат кандидатов, уволенных по статье

127
В Самаре 30% работодателей готовы принять в штат кандидатов, уволенных по статье

В опросе SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.

Доля компаний, которые категорически не принимают на работу сотрудников, уволенных по статье 81 ТК РФ с негативной формулировкой, достигла 53%. Только 12% готовы рассматривать таких соискателей в рамках общего конкурса. 18% работодателей идут на исключения время от времени. Чаще всего решения зависят от того, на какую позицию претендует кандидат, а иногда уволенным по статье предлагают должности ниже прежнего уровня или с меньшей зоной ответственности.

Наибольшую лояльность к соискателям, уволенным по статье, демонстрируют предприятия транспортно-логистической отрасли, ритейлеры и промышленные компании — отрасли, которые испытывающие бо́льшую нехватку персонала. А вот государственные учреждения, в том числе образовательные и медицинские организации, почти всегда отказывают.

Время проведения: 6—17 июля 2026 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Лебедь в номере — к чаевым: каждый третий россиянин благодарит за фигурки из полотенец
22 июля 2026, 10:59
Лебедь в номере — к чаевым: каждый третий россиянин благодарит за фигурки из полотенец
85% опрошенных отелей не делают композиции из полотенец. Общество
70
23% удалёнщиков готовы вернуться в офисы с современной архитектурой
21 июля 2026, 13:41
23% удалёнщиков готовы вернуться в офисы с современной архитектурой
Запрос на открытые пространства прослеживается и в выборе зон отдыха: самым желанным местом для перерыва стала открытая терраса с видом на город. Общество
482
самарцы по-прежнему доверяют риелторам и знакомым больше, чем ИИ при выборе жилья
21 июля 2026, 11:11
Самарцы по-прежнему доверяют риелторам и знакомым больше, чем ИИ при выборе жилья
ИИ и виртуальные туры становятся важным дополнением к процессу принятия решения, но пока не заменяют человеческий фактор и необходимость личной проверки... Общество
373
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре временно скорректируют маршрут дачных автобусов №154
22 июля 2026  11:05
В Самаре временно скорректируют маршрут дачных автобусов №154
4
Во вторник, 21 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства, в ходе которого уделили внимание обеспечению региона топливом.
21 июля 2026  19:35
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил облправительству вместе с прокуратурой проработать меры по контролю за формированием цен на АЗС независимых компаний в регионе
946
Во вторник, 21 июля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в Правительстве Самарской области обсудили предварительные итоги единого государственного экзамена выпускников школ и развитие системы среднего профессион
21 июля 2026  19:17
Итоги ЕГЭ и развитие системы СПО: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
553
Более 680 семей Самарской области получили компенсацию за летний отдых детей
21 июля 2026  13:29
Более 680 семей Самарской области получили компенсацию за летний отдых детей
534
АВТОВАЗ отметил 60-летие со дня основания
21 июля 2026  13:09
АВТОВАЗ отметил 60-летие со дня основания
559
Весь список