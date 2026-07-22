В Самаре управление 900 МКД хотят отдать тольяттинской компании

ООО УК «Рассвет», входящее в группу предприятий, подконтрольных главе холдинга «Виктор и Ко» Виктору Суркову, обратилось в арбитражный суд с иском к департаменту городского хозяйства и экологии (ДГХиЭ) и ООО УК «КИТ» (Тольятти). Юристы «Рассвета» оспаривают приказ главы ДГХиЭ Евгения Владимирского о назначении тольяттинской организации временной управляющей компанией, которой администрация Самары планирует передать порядка 900 многоквартирных домов (МКД).

В своем иске УК «Рассвет», направленном в арбитражный суд Самарской области, указывает на превышение полномочий со стороны ДГХиЭ и нарушение норм жилищного законодательства, в частности, ч. 17 ст. 161 ЖК РФ («Выбор способа управления многоквартирным домом») и отдельных пунктов постановления Правительства РФ №1616. По данным компании, на момент издания приказа №13, подписанного главой департамента мэрии Самары Евгением Владимирским, процедура волеизъявления собственников по выбору управляющей компании МКД была завершена, а сведения о выборе УК «Рассвет» официально сданы в ГЖИ. При этом отказы во внесении изменений в реестр лицензий по ряду домов были вынесены инспекцией уже после подписания документа — вплоть до 23 июня 2026 года. Согласно позиции мэрии Самары, процедура смены управляющей компании в отношении многоквартирных домов, где УК не определена, выглядит следующим образом: Госжилинспекция направляет в профильный департамент муниципалитета список таких домов, а ведомство Евгения Владимирского определяет новую, но временную управляющую УК в порядке общей очереди исходя из принципа «общей очереди». В дальнейшем сами жители МКД вправе самостоятельно выбрать другую управляющую компанию или ТСЖ.

Руководитель департамента городского хозяйства и экологии (ДГХиЭ) Евгений Владимирский в разговоре с «Ъ-Волга» сообщил, что пока не видел искового заявления от ООО УК «Рассвет», но предполагает, о чем может идти речь. По словам чиновника, приказ №13 основан на данных Государственной жилищной инспекции (ГЖИ): ведомство фиксирует случаи, когда дома исключены из лицензии УК либо в отношении конкретного МКД не определена предусмотренная законом схема управления. В таких ситуациях назначается временная управляющая компания.

О планах властей передать в общей сложности 900 домов в Самаре под управление ООО «КИТ» стало известно по итогам встречи с участием руководства ГЖИ, представителей УК «КИТ» и членов Союза председателей МКД Самарской области — отчет о мероприятии был опубликован в профильном сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Ситуация уже получила резонанс в региональных СМИ: ее характеризуют как масштабный передел в сфере ЖКХ и потенциальный перехват платежных потоков.

В администрации Самары объяснили мотивы выбора для управления жилфондом компании из Тольятти, не представленной в рейтинге ГЖИ простым желанием УК работать. По словам главы ДГХиЭ Евгения Владимирского механизм отбора прост: в расчет берут компанию, первую в очереди УК из числа заявивших о готовности работать в формате временного управления. Единственное требование к претендентам — отсутствие в их временном управлении других домов. Дополнительные критерии — опыт, рейтинг, штат, техника — сейчас не применяются.

Компания «КИТ» появилась на рынке в конце прошлого года. У организации нет официального сайта, в открытых источниках отсутствуют номера телефонов и сведения о количестве обслуживаемых МКД, а также какие-либо данные о финансовых показателях и количестве техники.

Всего, по данным «Ъ-Волга», в списке соискателей в качестве временной УК стоит 28 компаний. Как пояснил Евгений Владимирский, ДГХиЭ предлагал включить в перечень требований при передаче МКД во временное управление пункты об опыте и рейтинге управляющих компаний, однако юридический департамент администрации и прокуратура сочли их противоречащими федеральному законодательству.

«По сути, у временной управляющей компании может быть ноль домов, ноль опыта»,— говорит глава ДГХиЭ,— но при этом мы обязаны передать МКД такой организации во временное управление по закону». «Мне самому это тоже непонятно. Все же заниматься управлением МКД должны организации с опытом»,— резюмировал господин Владимирский.

Недовольство ситуацией выражают не только игроки рынка, но и жители. Собственники помещений и представители управляющих организаций направили обращения в областную прокуратуру, арбитражный суд, УФСБ по Самарской области и на имя губернатора Вячеслава Федорищева. В заявлениях содержится требование провести проверку действий профильных ведомств и вернуть дома под управление прежних УК или ТСЖ.