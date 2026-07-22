Пьяный водитель в Пестравском районе устроил погоню, да еще попытался "договориться" с полицией

К находившимся на маршруте патрулирования сотрудникам Госавтоинспекции поступила информация от неравнодушных граждан о том, что водитель автомобиля Lada Kalina может передвигаться в состоянии опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали на сообщение и направились к месту предполагаемого нахождения нарушителя. Полицейские обнаружили указанный автомобиль на выезде из села Пестравка, недалеко от берега реки Б. Иргиз.

Требования полицейских об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и предпринял попытку скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Инспекторы начали преследование. Через несколько сотен метров автомобиль был заблокирован полицейскими.

За рулём транспортного средства оказался житель села Майское Пестравского района 1973 года рождения. При общении сотрудники полиции выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование. Впоследствии проведенное исследование подтвердило наличие алкоголя в крови нарушителя.

При составлении административного материала мужчина попытался избежать ответственности за нарушение закона, предложив сотрудникам вознаграждение в размере более десяти тысяч рублей. Госавтоинспекторы сообщили о случившемся в дежурную часть, прибывшие оперативники задокументировали данный факт, материалы проверки передали в СК РФ.

Кроме того, собранные в отношении мужчины административные материалы по ст. 12.8. КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке транспортного средства) направлены в суд для рассмотрения по существу.