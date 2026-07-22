Таможенный пост Аэропорт Самара подвел итоги 1 полугодия.

В первом полугодии 2026 года из Аэропорта «Курумоч» было совершено 1959 международных вылетов (прилет – 977, вылет – 982). География полетов: Турция (Стамбул, Анталья), Тайланд (Пхукет, Утапао), Вьетнам (Фукуок, Нячанг), Египет (Шарм-Эль-Шейх, Хургада), Объединенные Арабские Эмираты (Дубай, Шарджа), Шри-Ланка (Маттала), Грузия (Тбилиси, Батуми), Узбекистан (Ташкент, Наманган, Ургенч), Таджикистан (Душанбе, Худжанд).

С начала июля осуществляются авиарейсы в Абхазию (Сухум).

По результатам таможенного контроля должностными лицами таможенного поста Аэропорт Самара выявлено 229 фактов нарушения таможенного законодательства, в том числе:

30 в отношении валюты (ст. 16.4 КоАП России);

4 в отношении алкогольной продукции (ч. 1.1 ст. 16.2 КоАП России);

10 в отношении табачной продукции (ч. 1 ст. 16.2 КоАП России);

14 в отношении товаров, не предназначенных для личного пользования (коммерческие партии товаров) (ч. 1 ст. 16.2 КоАП России);

171 в отношении в отношении животноводческой продукции, подлежащей ветеринарному контролю (ч. 1 ст. 16.2 и ст.16.3 КоАП России).

Самарская таможня обращает внимание пассажиров на то, что при осуществлении таможенного контроля в Международном аэропорту «Курумоч» применяется система «зеленого» и «красного» коридоров, перед которой находится информационная зона. Вся подробная информация о порядке перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС расположена на стендах информационной зоны. Также можно обратиться к инспектору таможни до прохождения таможенного контроля.