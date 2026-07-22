В Сызранском районе отремонтирован путепровод через трассу М-5 «Урал»

В Сызранском районе Самарской области завершён ремонт путепровода на нулевом километре автомобильной дороги «Обход г. Сызрани» с выходом на трассу М-5 «Урал». Работы проведены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Путепровод имеет важное значение для транзитного транспорта. Он обеспечивает выход на федеральную трассу, связывая Самарскую и Ульяновскую области. Ежедневно по нему проезжают сотни автомобилей, включая общественный транспорт и большегрузы.

Кроме того, он входит в туристический маршрут к памятнику природы регионального значения — урочищу «Монастырская гора». Это живописное место с трёхсотлетними дубами, меловыми обнажениями и источниками минеральной воды.

К ремонту путепровода протяжённостью 84,20 погонного метра специалисты приступили в апреле 2026 года: заменили три крайние аварийные балки пролётных строений, восстановили монолитные укрепления конусов, частично обновили мостовое полотно, гидроизоляцию и слои дорожной одежды. Также выполнено переустройство деформационного шва, обновлены перильные ограждения и окрашены железобетонные поверхности путепровода.

«Работы на путепроводе требовали оперативности. Мы завершили их в сжатые сроки, при этом сохранили проезд по путепроводу на всех этапах работ», — отметил представитель подрядной организации Андрей Окружнов.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведётся по поручению Президента России Владимира Путина и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Всего в 2026 году в Самарской области по нацпроекту запланирован ремонт 12 мостовых сооружений. Работы ведутся в Хворостянском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Челно-Вершинском и других районах.