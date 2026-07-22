фото с семьей – самые ценные для россиян кадры из путешествий

Почта Mail совместно c Новости Mail и сервисом печати семейных фотокниг Периодика выяснили, какие поездки россияне считают наиболее памятными и как сохраняют воспоминания о них. Оказалось, что самые ценные путешествия –– первые семейные зарубежные поездки (30%). Чтобы сохранить эти моменты, пользователи выбирают разные способы: 40% сразу выгружают фото и видео в облачное хранилище, а 24% отбирают лучшие кадры для печати.

Среди самых ярких событий в жизни — первое путешествие на море, его выделили 21% респондентов. Также значимыми оказались поездки, связанные с новыми этапами жизни –– свадьбой (20%) или рождением детей (18%). Еще 11% отметили первое совместное романтическое путешествие вдвоем или медовый месяц.

Главная ценность таких поездок — воспоминания о проведенном времени с близкими. Для 30% опрошенных снимки со всей семьей –– самые важные. При этом 21% ценят спонтанные эмоциональные кадры, а 20% –– фотографии детей во время путешествий. Еще 17% дорожат снимками достопримечательностей и знаковых мест, а 12% — фотографиями нескольких поколений семьи.

Помимо облачного хранилища и смартфона (29%), пользователи хранят фото и видео из поездок на компьютере (26%), в печатных фотоальбомах (24%), а также на внешних дисках или флешках (21%).

Портрет пользователей меняется в зависимости от способа хранения файлов. Так, облачные сервисы особенно популярны в сегменте 25-44 лет — этот вариант выбрали 29% респондентов этого возраста. В то же время бумажные фотоальбомы становятся заметным трендом среди молодежи: 27% пользователей 12–24 лет сохраняют воспоминания о путешествиях в формате печатных снимков. При этом треть всех опрошенных хранит ценные кадры сразу в двух форматах: цифровом и печатном.

«Путешествия дарят одни из самых ярких воспоминаний, поэтому пользователям важно не только сохранить их, но и иметь возможность возвращаться к ценным моментам спустя годы. Мы видим, что сегодня люди все чаще сочетают цифровые и печатные форматы хранения –– при этом один дополняет другой. Облачное хранилище помогает бережно сохранить весь архив путешествий без ограничений и делиться воспоминаниями с близкими, а фотокниги позволяют выделить самые дорогие сердцу кадры и превратить их в личную историю. Вместе эти форматы помогают не только сохранить важные моменты, но и заново переживать связанные с ними эмоции», –– комментирует руководитель продуктового направления Облако Mail Виктор Петрищев.

*Опрос проведён среди читателей Новости Mail в июне 2026. Всего опрошено 4 200 россиян.