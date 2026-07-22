Ирина Калягина оценила ход выполнения ремонтных работ на двух объектах в селе Георгиевка

Ирина Калягина вместе с коллегами оценила ход выполнения ремонтных работ на двух объектах в селе Георгиевка. Год назад было принято решение о выделении средств на обновление Детской школы искусств и сельского Дома культуры.

Здание Детской школы искусств будет капитально отремонтировано в рамках реализации нацпроекта «Семья». Ремонт планируют закончить к октябрю – уже обновили кровлю, системы отопления, электроснабжения и водоснабжения, утеплили фасад, приступили к отделочным работам. После ремонта, рядом со школой откроют Парк искусств, а самое главное, ребята будут заниматься любимым делом в комфортных условиях.

«Сельский дом культуры в с. Георгиевка ремонтируем за счет регионального и муниципального бюджетов. Благодаря программе «Культурные люди», инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым, дом культуры будет обновлен, и после модернизации здесь увеличится количество тематических зон – откроется библиотека, детская игровая комната и артистическая площадка.

Мы были в Георгиевке год назад – здания учреждений требовали колоссальных изменений. Сейчас, несмотря на то, что работы идут полным ходом, уже видно, насколько качественно подходят к выполнению своей работы строители, сделаны основные сложные работы.

Рядом с учреждениями культуры появятся новые благоустроенные уличные локации, которые позволят, в том числе, расширить творческую деятельность. Всегда радует такой комплексный подход!», - поделилась Ирина Евгеньевна.

Фото: минкульт СО