В музее имени Алабина  откроется выставка «Проявленное время»

Музей имени Алабина приглашает 24 июля в 19:00 на открытие новой выставки «Проявленное время».

В этом году исполнилось 175 лет со дня образования Самарской губернии. Слишком мало в масштабах истории человечества, слишком много по сравнению с жизнью обычного человека. Кажется, можно немало рассказать об этом периоде самарской истории: хлебный бум, рост населения и экономики, архитектурное преображение, голод в Поволжье, смена режимов и названий, статус военной столицы СССР, строительство ГЭС, участие в освоении космоса и многое-многое другое.

Но как обычному человеку отнестись ко всем этим прошедшим масштабным событиям? И можем ли мы увидеть хотя бы часть из них? Увидеть как бывшую реальность, а не просто реконструкцию прошлого. Такую возможность предоставляет фотография. В Самарской губернии первый фотографический салон - ровесник региона. Уже в 1850-е годы здесь сезонно работал шведский фотограф Оскар Якобсон. С тех пор количество фотографов только росло. А вместе с ними росло и количество запечатленных событий.

Музей имени Алабина приглашает на выставку "Проявленное время. 175 лет самарской истории на фотографии", где перед зрителями развернется объемное и одновременно - камерное повествование, где есть место эпохальным событиям и маленьким частным историям, где из набора "стоп-кадров" собран образ прошлого.

Выставка посвящена 175-летию со дня образования Самарской губернии и 140-летию музея. Будет представлено более 300 ярких фотографий из коллекции музея и частных коллекций, показывающих историю нашего края с самых разных сторон.