Минобрнауки: прием заявлений в вузы РФ закончится 20 сентября

Прием заявлений в вузы РФ на бюджетные места бакалавриата и специалитета подойдет к концу 25 июля, на платные — не позднее 20 сентября. Об этом 22 июля сообщили в Минобрнауки РФ.

«Согласно действующим правилам, прием заявлений при поступлении на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля. Конкурсные списки будут опубликованы на сайтах вузов и на портале «Госуслуги» 27 июля», — говорится в сообщении, его цитирует «РИА Новости».

Известно, что в приемной кампании установлены четкие сроки подачи согласий на зачисление. Абитуриенты из льготных категорий, победители олимпиад, а также претенденты на целевое обучение должны подать согласие до 1 августа. Для поступающих по основному конкурсу крайний срок — 5 августа.

После указанных дат и вплоть до публикации приказов о зачислении на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета вводится особый период — так называемые дни тишины. Приказы опубликуют 3 августа для льготников, олимпиадников и целевиков, а 7 августа — для участников основного конкурса.

В Минобрнауки отметили, что в «дни тишины» система блокирует любые действия абитуриентов: нельзя отозвать заявление о поступлении, а также подать или отозвать согласие на зачисление. Такая мера нужна, чтобы окончательно зафиксировать списки претендентов, включенных в приказы, и дать поступающим ясное представление об их статусе.

«По программам магистратуры дата завершения приема документов на бюджетные места устанавливается вузами самостоятельно, но не позднее 20 августа. При поступлении на платные места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры дата окончания приема заявлений устанавливается вузом самостоятельно, но не позднее 20 сентября», — следует из сообщения.