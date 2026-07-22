«Репин навсегда»: в Ширяево пройдет фестиваль искусств

5 августа 2026 года в Историко-музейном комплексе в селе Ширяево состоится фестиваль искусств «Репин навсегда», посвященный дню рождения Ильи Репина. Ежегодный праздник объединит музыку, театр, изобразительное искусство и творческие мастерские, напоминая о важной странице культурной истории Самарской губернии — пребывании великого русского художника на Волге.

Именно Ширяево летом 1870 года стало одним из ключевых мест в творческой биографии Ильи Репина. Здесь художник вместе с друзьями работал над этюдами к будущему полотну «Бурлаки на Волге», а само село впоследствии превратилось в один из символов русского художественного паломничества. Сегодня Историко-музейный комплекс сохраняет память об этом периоде, а фестиваль «Репин навсегда» продолжает традицию знакомства широкой публики с наследием мастера.

Одним из центральных событий фестиваля станет открытие выставки «Илья Репин и художники Абрамцевского кружка. Печатная графика XIX–XX веков из собрания Музея-заповедника "Абрамцево"». Экспозиция представит произведения печатной графики, позволяющие увидеть работы Репина и художников его времени через историю отечественного репродукционного искусства. Посетители познакомятся с гелиогравюрами, фототипиями, фотогравюрами и цинкогравюрами, созданными крупнейшими российскими издательствами конца XIX — начала XX века. Выставка будет открыта для посещения до 4 октября.

Насыщенная программа фестиваля объединит разные виды искусства. На главной сцене выступит Государственный академический Волжский русский народный хор, чье творчество давно стало одним из символов музыкальной культуры региона. Специальную театральную программу, посвященную Илье Репину, впервые представят актеры Самарского художественного театра «Витражи», подготовив новую постановку специально для фестиваля.

В течение дня на территории музейного комплекса будут работать творческие площадки для посетителей всех возрастов. Гости смогут принять участие в мастер-классе по скетчингу художницы Юлии Гусевой, понаблюдать за репинским пленэром самарских художниц Анны Сливковой и Евгении Тарасовой, освоить основы ксилографии, изготовить кожаный браслет своими руками, а также попробовать себя в других художественных техниках под руководством мастеров.

Фестиваль «Репин навсегда» традиционно объединяет профессиональных художников, музыкантов, актеров и всех, кто интересуется русским искусством. Его программа позволяет не только познакомиться с наследием Ильи Репина, но и почувствовать атмосферу волжского села, которое более полутора веков назад вдохновило художника на создание произведений, вошедших в историю мирового искусства.

Начало фестиваля — в 12:00.

Адрес: Самарская область, с. Ширяево, ул. Советская, 14.

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