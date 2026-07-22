В Госдуме предложили отслеживать рост цен на всех этапах — от производителя до прилавка

Инициатива предложена «Единой Россией». В Государственной Думе рассматривается законопроект № 1252236-8 «О внесении изменений в статьи 5 и 20 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"», предусматривающий мониторинг цен на продукты питания по всей товаропроводящей цепочке. Документ был принят в первом чтении 8 июля, доклад по нему представил заместитель председателя Комитета по промышленности и торговле А.С. Дроздов.

Инициатива, внесённая «Единой Россией», предполагает, что государство сможет отслеживать стоимость товара не только на полке магазина, но и на каждом этапе его пути — от производителя до кассы. Суть законопроекта в том, чтобы в случае резкого подорожания оперативно выяснять, на каком именно этапе произошёл скачок цены: у производителя, у оптового поставщика, при транспортировке или уже в розничной сети.

Предлагается, что Правительство РФ наделяется полномочиями утверждать перечень федеральных органов исполнительной власти, которым будет предоставлен доступ к данным Федеральной налоговой службы, составляющим налоговую тайну. В числе таких сведений — информация о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговлю и поставки продовольственных товаров, о сделках между ними, ценах, объёмах продаж, а также о доходах, расходах и прибыли компаний на основании налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и аудиторских заключений. Также будет определён перечень продовольственных товаров, за которыми установят первоочередной мониторинг.

Полученная информация будет использоваться уполномоченными органами исключительно для мониторинга, оценки и комплексного анализа динамики и факторов формирования цен. Разглашению она не подлежит — за исключением случаев, прямо предусмотренных Налоговым кодексом РФ. Порядок предоставления сведений, в том числе в электронной форме, будет определён ФНС России по согласованию с Минэкономразвития.

Ситуацию прокомментировал депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин: «Цены на продукты — одна из самых чувствительных тем для жителей. Когда стоимость молока или яиц резко растёт, у людей закономерно возникает вопрос: почему? Сейчас не всегда понятно, где именно произошёл скачок. Этот законопроект даст возможность отслеживать цену на каждом этапе и оперативно выяснять причину. Механизм позволит не гадать, а видеть реальную ситуацию и принимать взвешенные решения. Это сделает систему ценообразования более прозрачной, а значит, и диалог с людьми — более честным».

Сегодня документ был принят во втором и третьем чтении. Ожидается, что его принятие позволит усилить контроль за ценообразованием на социально значимые продукты и повысить прозрачность рынка для государства и потребителей. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"