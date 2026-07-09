Я нашел ошибку
Главные новости:
В поселке Приморский 9 июля водитель автомобиля Lada Vesta 1955 года рождения, в ходе движения почувствовал резкое ухудшение самочувствия и, потеряв сознание, совершил наезд на припаркованный автомобиля Skoda Fabia, в салоне которого находился мужчина 196
Водитель  Lada Vesta  в ходе движения потерял сознание и автомобиль наехал на припаркованный  Skoda Fabia
В День семьи, любви и верности в Москве подвели итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Семья из Самарской области - в числе победителей конкурса «Это у нас семейное»
В четверг, 9 июля, депутата областного парламента Александра Милеева исключили из «Единой России». Такое решение принято на заседании Президиума регионального политического совета партии. Его провел секретарь реготделения, Губернатор Самарской области Вяч
Решением президиума регполитсовета Александр Миллеев исключен из «Единой России»
Практики Самарской области по поддержке предпринимательства отметили на федеральном уровне. Регион стал победителем федеральной премии «Мой бизнес» в номинации «Лучшая практика.
Самарская область - победитель Всероссийской премии поддержки предпринимательства «Мой бизнес»
В Кинельском районе полностью уложились в сроки и сдали 5,5 км обновлённой дороги между посёлком Комсомольский и селом Георгиевка.
Завершен ремонт на трассе Самара-Бугуруслан
Президент России Владимир Путин поздравил участников III Всероссийского свадебного фестиваля с началом нового этапа в жизни и пожелал счастья.
В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» стартовал III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца»
8 июля в Самаре отметили День семьи, любви и верности.
 В День семьи, любви и верности в Самаре поздравили семейные пары
В Самаре 8 июля состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. В районах Самары прошли концертные программы
Праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности прошли во всех районах Самары
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.4
0.27
EUR 87.35
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности прошли во всех районах Самары
В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Решением президиума регполитсовета Александр Миллеев исключен из «Единой России»

201
В четверг, 9 июля, депутата областного парламента Александра Милеева исключили из «Единой России». Такое решение принято на заседании Президиума регионального политического совета партии. Его провел секретарь реготделения, Губернатор Самарской области Вяч

В четверг, 9 июля, депутата областного парламента Александра Милеева исключили из «Единой России». Такое решение принято на заседании Президиума регионального политического совета партии. Его провел секретарь реготделения, Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Напомним, Александр Милеев в поданных на предварительное голосование «Единой России» документах указал, что является участником специальной военной операции. Руководителем области была инициирована проверка документов, в результате которой депутату отказали в признании статуса ветерана боевых действий. «На основании данного факта справка о подтверждении участия в специальной военной операции аннулирована», – доложила руководитель регионального исполкома Ирина Петшик.

Это стало основанием для исключения Александра Милеева из «Единой России». Его действия признаны дискредитирующими и наносящими ущерб политическим интересам партии.

«Мне, с одной стороны, стыдно, с другой стороны, больно, – отметил председатель Ассоциации ветеранов специальной военной операции Самарской области Андрей Колотовкин. – Стыдно за моих коллег, которые, не знаю, чем руководствовались, когда выдавали такую справку. А обидно и больно, знаете за что? Сейчас, возглавляя Ассоциацию ветеранов специальной военной операции, я сталкиваюсь с такими проблемами, когда ребята, некоторые, без ноги, без руки, инвалиды до сих пор не могут получить удостоверение ветерана боевых действий. Я считаю, что он не достоин быть нашим коллегой, членом партии».

«Я считаю правильным исключение из партии и признании справки недействительной. Больно за тех героев, за тех участников СВО, которые защищают нас, которые идут на подвиги, свою жизнь теряя ради нас с вами. А человек вот таким путем решил воспользоваться. И я поддерживаю мнение коллег», – добавила вдова Героя России Юлия Пономаренко.

«Александр Владиленович ввел в заблуждение население области. Он своим поступком подрывает доверие к партии, к вам, Вячеслав Андреевич, как к Секретарю регионального отделения, к нам – людям, ответственным за реализацию политики, которую ведет Президент России. Как участнику СВО, Герою России мне обидно, что человек попытался присвоить себе боевые заслуги», – считает Герой России Максим Девятов.

Во время заседания, все члены Президиума регполитсовета партии пришли к выводу, что такой поступок точно прощать нельзя. «Мы никому не можем позволить порочить честь наших ребят, которые участвуют в специальной операции, наших героев, которые защищают нас с оружием в руках, отдают свою жизнь ради нашей Родины, такими политическими грязными, незаконными действиями, – заявил Вячеслав Федорищев. – Поэтому я прошу поддержать решение об исключении Милеева Александра Владиленовича из партии «Единая Россия».

После вынесения вопроса на голосование, решение было принято единогласно.

 

Фото: Иван Макеев

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В канун тёплого, семейного праздника педиатрическое отделение Новокуйбышевской больницы получило необычный груз — игрушки, книги и наборы для творчества.
08 июля 2026, 18:21
«Коробка храбрости» в Новокуйбышевске: подарки для маленьких пациентов ко Дню семьи, любви и верности
В канун тёплого, семейного праздника педиатрическое отделение Новокуйбышевской больницы получило необычный груз — игрушки, книги и наборы для творчества. Политика
688
С 1 по 5 июля 2026 года в Санкт-Петербурге пройдёт финал чемпионата по хоккею с шайбой среди ветеранов боевых действий.
01 июля 2026, 16:17
Лёд для героев: команда ветеранов СВО «Мирные Люди» отправилась на чемпионат в Санкт-Петербург при поддержке «Выбора сильных»
С 1 по 5 июля 2026 года в Санкт-Петербурге пройдёт финал чемпионата по хоккею с шайбой среди ветеранов боевых действий. Политика
1468
Во вторник, 30 июня, Губернатор Самарской области, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание Президиума регполитсовета. Он впервые собрался в обновленном составе, который был сформирован по ит
30 июня 2026, 21:30
Вячеслав Федорищев провел заседание Президиума регполитсовета «Единой России»
Во вторник, 30 июня, Губернатор Самарской области, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев провел расширенное... Политика
1777
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область к уборке урожая готова
9 июля 2026  12:39
Самарская область к уборке урожая готова
385
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
9 июля 2026  12:25
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
422
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
9 июля 2026  10:01
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
281
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
8 июля 2026  11:35
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
508
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
8 июля 2026  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
934
Весь список