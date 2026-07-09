 В День семьи, любви и верности в Самаре поздравили семейные пары

8 июля в Самаре отметили День семьи, любви и верности.

Одной из основных локаций празднования стала площадка в парке имени Юрия Гагарина, организованная медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке администрации города и партнеров.

Благодарственные письма и подарки в торжественной обстановке вручили супружеским парам, прожившим вместе 20 и более лет. Также гостями праздника стали многодетные семьи, родные и близкие участников специальной военной операции, представители трудовых династий Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары