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В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» стартовал III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца»

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Президент России Владимир Путин поздравил участников III Всероссийского свадебного фестиваля с началом нового этапа в жизни и пожелал счастья.

В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» стартовал III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Участников ждут два незабываемых дня, полных любви, единства и ярких событий. В главном событии – церемонии единовременной регистрации браков в Москве – приняли участие 150 пар со всей страны и ближнего зарубежья, в том числе и пара из Самарской области. Ключевая тема фестиваля в этом году – «Едины в любви».

Президент России Владимир Путин поздравил участников III Всероссийского свадебного фестиваля с началом нового этапа в жизни и пожелал счастья. Глава государства также подчеркнул, что семейные отношения имеют для россиян особую ценность.

Церемонию бракосочетания украсила передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодожены получили от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония.

Среди молодоженов пара и из Самарской области – Богдан Петрук и Алина Калита. Влюбленные активно занимаются волонтерской деятельностью. Отзывчивость и доброта Алины стали импульсом, с которого началась история любви. Богдан приехал в Самару учиться, и в один летний день у него разрядился телефон в самом центре города. Заметив растерянного парня, Алина подошла и предложила помощь. Богдан сразу оценил доброе сердце девушки и «самые красивые зеленые глаза». Молодые люди обменялись контактами, а через пять дней начали встречаться. Решение быть вместе они приняли 8 июля – в День семьи, любви и верности. А спустя ровно пять лет влюбленные сказали друг другу «Да» на Всероссийском свадебном фестивале. Стоит отметить, что на церемонии бракосочетания наряд невесты украшал платок от YANIK ART – локальный бренд сувениров из Самары, созданный художником Яной Кузнецовой.

 

Фото:   министерство туризма Самарской области

Теги: Самара

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