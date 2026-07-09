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Самарский педагог приняла участие в федеральном проекте

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Профессор Марина Платонова приняла участие в качестве лектора и педагога-хормейстера в работе XIII Всероссийской Летней школы хормейстеров, композиторов, концертмейстеров (с международным участием) «Хоровая лаборатория. XXI век».

По приглашению Президента «Ассоциация дирижёров детских и молодёжных хоров Северо-Западного региона» Киреевой Марины Маликовны председатель ПЦК «Хоровое дирижирование» Самарского музыкального училища им. Д.Г.Шаталова, профессор Марина Львовна Платонова приняла участие в качестве лектора и педагога-хормейстера в работе XIII Всероссийской Летней школы хормейстеров, композиторов, концертмейстеров (с международным участием) «Хоровая лаборатория. XXI век».

По традиции Школа проходила в Санкт-Петербурге и в Гатчине. С 22 по 27 июля в Школе хормейстеров только в очном формате (а был еще и дистанционный) приняли участие более 50 педагогов-хормейстеров со всей России – от Норильска, с Алтайского края до Москвы и Ленинградской области. Для участников Марина Львовна прочла лекцию на тему «Интонирование: необходимое и актуальное качество хоровой звучности», а также провела практические занятия с хором хормейстеров – участников Летней школы.
Итогом стало выступление хора хормейстеров под управлением самарского педагога в финальном концерте «Хоровой лаборатории. XXI век» - 2026, где прозвучали произведения самарского композитора А. Виноградовой и хоровая обработка народной песни самарского музыканта С. Мартынова.

Проект «Хоровая лаборатория. XXI век» была создана известным хормейстером, хоровым дирижером и методистом И.В. Рогановой в 2013 г. с целью повышение профессионального мастерства хормейстеров и молодых композиторов России. Это ежегодные встречи заинтересованных профессионалов, насыщенные разнообразными мероприятиями, включающими в себя и трансляцию опыта мастеров, и знакомство с новыми тенденциями и направлениями развития музыкального, хорового искусства, и освоение актуальных методических и исполнительских направлений в собственной исполнительской практике.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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