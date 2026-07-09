Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинельском районе полностью уложились в сроки и сдали 5,5 км обновлённой дороги между посёлком Комсомольский и селом Георгиевка.
Завершен ремонт на трассе Самара-Бугуруслан
Президент России Владимир Путин поздравил участников III Всероссийского свадебного фестиваля с началом нового этапа в жизни и пожелал счастья.
В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» стартовал III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца»
8 июля в Самаре отметили День семьи, любви и верности.
 В День семьи, любви и верности в Самаре поздравили семейные пары
В Самаре 8 июля состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. В районах Самары прошли концертные программы
Праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности прошли во всех районах Самары
Профессор Марина Платонова приняла участие в качестве лектора и педагога-хормейстера в работе XIII Всероссийской Летней школы хормейстеров, композиторов, концертмейстеров (с международным участием) «Хоровая лаборатория. XXI век».
Самарский педагог приняла участие в федеральном проекте
Президент России, члены правительства и представители регионов обсудили работу топливного и транспортного секторов экономики.
Временные трудности и запас прочности: Владимир Путин провел совещание по стабилизации топливного рынка
Самарская область продолжает развивать партнерские отношения с Республикой Беларусь.
Виталий Шабалатов провел рабочую встречу с первым заместителем Министра промышленности Республики Беларусь Виктором Щетько
Госдума приняла в третьем чтении закон о регулировании искусственного интеллекта в России. Документ вводит само понятие искусственного интеллекта и определяет принципы регулирования отношений, связанных с его использованием.
Госдума приняла закон о регулировании ИИ в России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.4
0.27
EUR 87.35
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности прошли во всех районах Самары
В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Временные трудности и запас прочности: Владимир Путин провел совещание по стабилизации топливного рынка

178
Президент России, члены правительства и представители регионов обсудили работу топливного и транспортного секторов экономики.

Президент России, члены правительства и представители регионов обсудили работу топливного и транспортного секторов экономики. Глава государства назвал возникшие в ряде регионов проблемы с поставками топлива временными трудностями и заверил, что у властей есть все ресурсы для сохранения контроля над ситуацией.

Поводом для встречи стала непростая обстановка с обеспечением горючим в некоторых субъектах РФ. Особенно сложная ситуация сложилась в Крыму, где из-за логистических особенностей и отсутствия крупных сетей цены на топливо оказались выше, чем в других регионах. Владимир Путин подчеркнул, что действия противника направлены не только на нанесение ущерба экономике, но и на создание нервозности в обществе, а также на срыв отпускного сезона на юге страны. По словам Президента России, эта задача киевского режима невыполнима.

В ходе совещания был утвержден ряд конкретных шагов по нормализации обстановки. Путин поддержал инициативу губернатора Забайкальского края Александра Осипова по привлечению малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сетей АЗС. Глава государства отметил, что чем шире и разнообразнее сеть, тем сложнее противнику нанести ей ущерб.

«Запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире, нужно так организовать работу с вертикально интегрированными компаниями, чтобы они «не зажимали продукт исключительно в рамках своих АЗС», а выдавали топливо и независимым АЗС», – заявил Владимир Путин.

Отдельное внимание было уделено Крыму: решения по поддержке региона должны приниматься максимально быстро, все ресурсы для этого имеются. Вице-премьеру Александру Новаку поручено регулярно докладывать о ходе решения топливных проблем лично президенту и премьер-министру.

Правительство перешло на ежедневный режим работы для устранения логистических сбоев, вызванных атаками на гражданскую инфраструктуру и нефтеперерабатывающие заводы. Государство выстраивает открытый диалог с гражданами, признавая наличие сложностей, но демонстрируя четкий план действий. Для стабилизации рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, снижены нормативы биржевых продаж с 15 до 10 процентов, увеличена загрузка заводов и налажены прямые поставки от производителей к потребителям. Кроме того, для повышения доступности горючего государство приступило к его временному импорту, а на бирже введены ограничения на рост цен.

Власти продолжают мониторить обстановку на федеральном и региональном уровнях, находятся в постоянном контакте с производителями и сетями и готовы принимать новые меры до момента полной нормализации ситуации на внутреннем топливном рынке.

Теги: Путин

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В День семьи, любви и верности, 8 июля, в Национальном центре «Россия» стартовал III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца».
08 июля 2026, 17:47
Владимир Путин: «Свадебный фестиваль занимает особое место в праздновании Дня семьи, любви и верности»
В День семьи, любви и верности, 8 июля, в Национальном центре «Россия» стартовал III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Общество
690
Для защиты потребителей власти временно запретили экспорт бензина и авиакеросина, а также рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива
29 июня 2026, 17:24
Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка
Для защиты потребителей власти временно запретили экспорт бензина и авиакеросина, а также рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива Политика
1591
Глава государства встретился с выпускниками федеральной кадровой программы «Время героев».
23 мая 2026, 15:59
Ветеран СВО из Самарской области стал участником встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным
Глава государства встретился с выпускниками федеральной кадровой программы «Время героев». Общество
1437
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область к уборке урожая готова
9 июля 2026  12:39
Самарская область к уборке урожая готова
346
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
9 июля 2026  12:25
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
410
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
9 июля 2026  10:01
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
267
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
8 июля 2026  11:35
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
497
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
8 июля 2026  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
924
Весь список