Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка

Он поручил принять системные меры для его стабилизации. Президент лично контролирует ситуацию и консолидирует работу всех необходимых ведомств.

Глава государства отметил, что на внутренний рынок уже поступили ранее накопленные объемы. Резервы составляют 1,7 миллиона тонн, что соответствует уровню прошлого года.

«На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», — сообщил Президент РФ.

Страна будет подготовлена к вызовам в топливной сфере благодаря росту производства и регулированию цены. При этом у России есть необходимые инструменты для этого как у производителя и экспортера нефтепродуктов.

Для защиты потребителей власти временно запретили экспорт бензина и авиакеросина, а также рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива. До 31 июля сохраняется запрет на вывоз бензина для всех и дизеля для компаний, не занимающихся его производством.

Владимир Путин подчеркнул необходимость выдерживать экономически обоснованные цены. Для оперативного мониторинга ситуации создан круглосуточный штаб Правительства. Президент также потребовал свести к минимуму последствия атак украинских боевиков на объекты топливной инфраструктуры.

Вице-премьер Александр Новак доложил, что ситуация на рынке непростая, но контролируемая. Для оптимизации логистики Минэнерго и ФАС предлагают с 1 июля по 30 сентября снизить минимальный объем продаж бензина на бирже с 15 до 10 процентов. Кроме того, будет утвержден список из 12 крупнейших участников рынка, с которыми подпишут соглашения для стабилизации отрасли.