Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самара вошла в число участников фотовыставки «Городская эволюция. 35 лет развития», которая откроется 2 июля в Москве и будет приурочена к 35-летнему юбилею Союза российских городов.
Самара примет участие в фотовыставке к 35-летию Союза российских городов
По итогам заседания Координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко 32 проекта от некоммерческих организаций Самары стали победителями конкурса Фонда президентских грантов.
Более 30 самарских проектов - победители второго конкурса Фонда президентских грантов 2026 года
Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам.
Ракетная опасность в Самарской области
Пенсионерка 28.06.2026 года примерно в 09.00 часов вышла из дачного массива СНТ Сокские Просторы в Красноярском районе и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Полицейскими разыскивается без вести пропавшая жительница Красноярского района.
В понедельник, 29 июня, Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках рабочей командировки в Москву принял участие в совещании по ситуации на топливном рынке. Его провел заместитель Председателя Правительства Александр Новак.
Вячеслав Федорищев принял участие в совещании по ситуации на топливном рынке
Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" с 1 по 5 июля.
Какие фильмы можно посмотреть в кинотеатре под открытым небом "Филин" на этой недле
В Самарской области дан старт первой региональной профильной смене «Смены Первых. Сквозь время».
В Самарской области стартовали профильные смены Движения Первых
В Центральную Россию в июле придет экстремальная жара
В Центральную Россию в июле придет экстремальная жара
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.06
1.43
EUR 87.4
1.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Начало»: психология и кино»
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Андрей Кочетков расскажет в «ЗИМ Галерее», почему Самара – не столица
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка

215
Для защиты потребителей власти временно запретили экспорт бензина и авиакеросина, а также рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива

Он поручил принять системные меры для его стабилизации. Президент лично контролирует ситуацию и консолидирует работу всех необходимых ведомств.

Глава государства отметил, что на внутренний рынок уже поступили ранее накопленные объемы. Резервы составляют 1,7 миллиона тонн, что соответствует уровню прошлого года.

«На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», — сообщил Президент РФ.

Страна будет подготовлена к вызовам в топливной сфере благодаря росту производства и регулированию цены. При этом у России есть необходимые инструменты для этого как у производителя и экспортера нефтепродуктов.

Для защиты потребителей власти временно запретили экспорт бензина и авиакеросина, а также рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива. До 31 июля сохраняется запрет на вывоз бензина для всех и дизеля для компаний, не занимающихся его производством.

Владимир Путин подчеркнул необходимость выдерживать экономически обоснованные цены. Для оперативного мониторинга ситуации создан круглосуточный штаб Правительства. Президент также потребовал свести к минимуму последствия атак украинских боевиков на объекты топливной инфраструктуры.

Вице-премьер Александр Новак доложил, что ситуация на рынке непростая, но контролируемая. Для оптимизации логистики Минэнерго и ФАС предлагают с 1 июля по 30 сентября снизить минимальный объем продаж бензина на бирже с 15 до 10 процентов. Кроме того, будет утвержден список из 12 крупнейших участников рынка, с которыми подпишут соглашения для стабилизации отрасли.

 

Теги: Путин Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Отмечается, что право на оплату больничного возникнет после шести месяцев уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования (СФР).
15 декабря 2025, 19:57
Путин подписал закон об оплачиваемом больничном для самозанятых
Отмечается, что право на оплату больничного возникнет после шести месяцев уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования (СФР). Политика
1174
И Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна за этим строго следить. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин.
09 декабря 2025, 20:41
Путин: тарифы в системе ЖКХ не должны приобретать стихийный характер
И Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна за этим строго следить. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин. Политика
1198
"...обратив внимание на сокращение срока оборачиваемости подвижного состава, используемого для перевозки рыбной продукции, и снижение стоимости перевозки", - говорится в документе.
04 декабря 2025, 20:37
Путин поручил РЖД принять меры по увеличению перевозок рыбы с Дальнего Востока
"...обратив внимание на сокращение срока оборачиваемости подвижного состава, используемого для перевозки рыбной продукции, и снижение стоимости перевозки",... Политика
1091
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 28 июня местами в Самарской области ожидается гроза, возможен град
28 июня 2026  12:46
В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 28 июня местами в Самарской области ожидается гроза, возможен град
1377
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
27 июня 2026  13:04
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
1247
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
27 июня 2026  12:37
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
1581
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
26 июня 2026  12:49
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
734
Сегодня, 25 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил медали «За особые успехи в учении» одним из лучших выпускников школ, достигших высоких результатов в учебе и сдаче единого государственного экзамена.
25 июня 2026  17:47
Глава региона Вячеслав Федорищев  вручил медали «За особые успехи в учении»
1103
Весь список