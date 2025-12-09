Путин: тарифы в системе ЖКХ не должны приобретать стихийный характер

Рост тарифов в системе ЖКХ не должен приобретать стихийный характер, и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна за этим строго следить. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин, пишут "Известия".

«Этот процесс (повышение тарифов. — Ред.) не должен приобретать <...> стихийный характер, и соответствующие инстанции государственные, прежде всего это ФАС и соответствующие комиссии на местах в регионах, должны за этим строго следить», — сказал он в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Глава государства признал, что в условиях инфляции некоторый рост тарифов неизбежен, но подчеркнул, что этот процесс должен быть управляемым. По его словам, нельзя допускать ситуацию, когда цены на тарифы «взлетают до небес», и оправдывать ее инфляцией.

Кроме того, Путин обратился к правительству и руководителям регионов с требованием не допускать необоснованного увеличения платежей в жилищно-коммунальной сфере.