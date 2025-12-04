Путин поручил РЖД принять меры по увеличению перевозок рыбы с Дальнего Востока

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и РЖД до 1 марта принять меры по увеличению перевозок рыбы из Дальневосточного федерального округа железнодорожным транспортом, перечень поручений по итогам состоявшегося 29 октября совещания с членами правительства размещен на сайте Кремля, сообщает РИА Новости.

"Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" принять меры по увеличению объема перевозок рыбной продукции железнодорожным транспортом из Дальневосточного федерального округа в центральную часть России, в том числе посредством повышения эффективности таких перевозок и обеспечения их равномерного (в течение всего года) субсидирования, обратив внимание на сокращение срока оборачиваемости подвижного состава, используемого для перевозки рыбной продукции, и снижение стоимости перевозки", - говорится в документе

Срок выполнения - до 1 марта 2026 года.

