Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2030

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения, передает РИА Новости.
"Утвердить прилагаемую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", — говорится в документе.
Стратегия направлена на значительное снижение смертности и травматизма при дорожном движении. В числе основных вызовов, рисков и угроз безопасности на дорогах названы:
- плохое техническое состояние автомобилей и дорожной инфраструктуры;
- недостаточная культура и дисциплина участников дорожного движения;
- несоответствие нормативов безопасности современным требованиям и технологиям;
- рост числа автомобилей и увеличение интенсивности дорожного движения, что повышает нагрузку на инфраструктуру и создает дополнительные риски.
В соответствии с этим выделяются следующие основные направления повышения безопасности участников дорожного движения:
- обновление и контроль технического состояния транспортных средств;
- совершенствование нормативно-правовой базы и повышение ответственности за нарушения;
- системная работа по повышению уровня правовой и технической грамотности автомобилистов;
- модернизация дорожной инфраструктуры с учетом современных стандартов безопасности;
- внедрение современных технологий мониторинга и контроля за дорожным движением.
План мероприятий по реализации положений стратегии Путин поручил утвердить правительству в течение полугода.