Стратегия направлена на значительное снижение смертности и травматизма при дорожном движении.
Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2030
Какие практики продаж использует бизнес и как защитить интересы покупателей.
Покупатели теряют триллион рублей ежегодно из-за уловок магазинов
В отношении директора возбуждено уголовное дело.
В Самарской области директор строительной организации свыше двух месяцев не платил зарплату сотруднику
Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям.
Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.
В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки
Самарскую область на всероссийском семинаре-совещании представляют министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов и председатель Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Опыт реализации молодежных инициатив в Самарской области обсудили на Всероссийском семинаре «Время молодых» в Перми
Общая протяженность участков коллекторов, подлежащих реконструкции, составит более 1,2 км.
В Самаре стартовала реконструкция ливневой канализации
Спасатели из разных подразделений соревновались в семи дисциплинах.
В ГУ МЧС СО подвели итоги ежегодной спартакиады
Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2030

14 ноября 2025 21:51
180
Стратегия направлена на значительное снижение смертности и травматизма при дорожном движении.

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения, передает РИА Новости.

"Утвердить прилагаемую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", — говорится в документе.

Стратегия направлена на значительное снижение смертности и травматизма при дорожном движении. В числе основных вызовов, рисков и угроз безопасности на дорогах названы:

- плохое техническое состояние автомобилей и дорожной инфраструктуры;

- недостаточная культура и дисциплина участников дорожного движения;

- несоответствие нормативов безопасности современным требованиям и технологиям;

- рост числа автомобилей и увеличение интенсивности дорожного движения, что повышает нагрузку на инфраструктуру и создает дополнительные риски.

В соответствии с этим выделяются следующие основные направления повышения безопасности участников дорожного движения:

- обновление и контроль технического состояния транспортных средств;

- совершенствование нормативно-правовой базы и повышение ответственности за нарушения;

- системная работа по повышению уровня правовой и технической грамотности автомобилистов;

- модернизация дорожной инфраструктуры с учетом современных стандартов безопасности;

- внедрение современных технологий мониторинга и контроля за дорожным движением.

План мероприятий по реализации положений стратегии Путин поручил утвердить правительству в течение полугода.

Весь список