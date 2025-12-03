В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную

В среду, 3 декабря, в Самаре запускают движение по новому дорожному объекту. В эксплуатацию вводят первый этап знаменитой магистрали Центральной.

Первый этап магистрали включает в себя дорогу от выезда из Самары до Ракитовского шоссе. Трасса шестиполосная. Протяженность первой очереди составляет 14 километров.

Известно, что на загородном участке магистрали автомобилисты смогут развивать скорость 120 км/ч, а в черте Самары — до 80 км/ч, пишет 63.ру.

Первый этап магистрали готов, на очереди второй. Он включает в себя создание дороги от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе. Прокладывать новую проезжую часть будут по проспекту Карла Маркса. Эта улица проходит через весь город. Но лишь местами есть полноценная дорога. Протяженность второго этапа магистрали Центральной составит 4,9 километра.