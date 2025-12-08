Я нашел ошибку
Более 400 жителей региона – предпринимателей, руководителей, инвесторов – посетили мероприятия форума очно, еще около 1000 человек подключились к секциям онлайн. 
В регионе продолжает работу деловой форум «Мой бизнес 63»
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
По традиции, все номинанты акции выдвигаются за особые заслуги перед земляками и регионом, а победителей определяют путем общественного голосования. 
Шесть участников «Школы героев» - победители муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание»
В Тольятти рабочий получил 1 млн рублей после падения с лестницы
В Тольятти рабочий получил 1 млн рублей после падения с лестницы
студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде
Студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде
Учёные Самарского политеха разработали новую формулу абразивной массы
Учёные Самарского политеха разработали новую формулу абразивной массы
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани
В Самаре планируют обустроить семь новых пешеходных переходов
В Самаре планируют обустроить семь новых пешеходных переходов
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи

92
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи

Жители Самары выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи

По итогам общественного голосования остановочный пункт получил логичное имя: «Ул. Крутые Ключи».

Ранее Департамент транспорта Самары инициировал открытый опрос среди горожан. Жителям было предложено не просто придумать название, но и обосновать его, соблюдая ряд критериев: название должно было быть информативным для пассажиров и гармонично вписываться в городскую инфраструктуру.

После сбора всех предложений было организовано голосование, в котором каждый желающий смог отдать свой голос за лучший, по его мнению, вариант.

В итоге, победителем стало наименование «Ул. Крутые Ключи».

В Самаре появились новые автобусы
07 декабря 2025, 12:41
В Самаре появились новые автобусы
Они будут следовать по самым востребованным направлениям, в их числе маршруты № 26, 76 и 79.
586
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
03 декабря 2025, 11:33
03 декабря 2025, 11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
Первый этап магистрали включает в себя дорогу от выезда из Самары до Ракитовского шоссе. Трасса шестиполосная.
2847
В Самаре рассмотрят вопрос о повышении стоимости проезда в 2026 году
02 декабря 2025, 10:33
02 декабря 2025, 10:33
В Самаре рассмотрят вопрос о повышении стоимости проезда в 2026 году
В настоящее время стоимость проезда при оплате наличными составляет 40 рублей, банковской или транспортной картой — 37 рублей.
1725
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
85
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
8 декабря 2025  12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
165
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
8 декабря 2025  10:02
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
260
В Самаре появились новые автобусы
7 декабря 2025  12:41
В Самаре появились новые автобусы
588
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
6 декабря 2025  14:26
6 декабря 2025  14:26
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
2076
Весь список