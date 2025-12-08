Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи

Жители Самары выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи

По итогам общественного голосования остановочный пункт получил логичное имя: «Ул. Крутые Ключи».

✍️ Ранее Департамент транспорта Самары инициировал открытый опрос среди горожан. Жителям было предложено не просто придумать название, но и обосновать его, соблюдая ряд критериев: название должно было быть информативным для пассажиров и гармонично вписываться в городскую инфраструктуру.

После сбора всех предложений было организовано голосование, в котором каждый желающий смог отдать свой голос за лучший, по его мнению, вариант.

В итоге, победителем стало наименование «Ул. Крутые Ключи».