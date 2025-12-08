Я нашел ошибку
Главные новости:
Одержав 4 уверенные победы при двух поражениях в круговом турнире. Лучшим игроком команды признан Данила Федосеев.
Сборная Самарской области стала бронзовым призером первенства ПФО по волейболу среди юношей
Более 400 жителей региона – предпринимателей, руководителей, инвесторов – посетили мероприятия форума очно, еще около 1000 человек подключились к секциям онлайн. 
В регионе продолжает работу деловой форум «Мой бизнес 63»
По традиции, все номинанты акции выдвигаются за особые заслуги перед земляками и регионом, а победителей определяют путем общественного голосования. 
Шесть участников «Школы героев» - победители муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание»
В регионе продолжает работу деловой форум «Мой бизнес 63»

74
Более 400 жителей региона – предпринимателей, руководителей, инвесторов – посетили мероприятия форума очно, еще около 1000 человек подключились к секциям онлайн. 

В Самарской области продолжает работу деловой форум «Мой бизнес 63». Стратегии развития». Более 400 жителей региона – предпринимателей, руководителей, инвесторов – посетили мероприятия форума очно, еще около 1000 человек подключились к секциям онлайн. 

«Дважды в год, уже 7 лет мы проводим форум для бизнеса. Выбирая слоган форума в этом году — «Стратегии развития», мы хотели дать возможность предпринимателям посмотреть на их ближайшую деятельность: это и изменения в налоговой сфере, и внедрение искусственного интеллекта, и креатив во всех его проявлениях. За два дня форума мы постарались охватить те важные темы, которые предпринимателям необходимо освоить, чтобы продолжить развитие своего дела», — подчеркнула Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области

Центральная тема второго дня форума – бизнес и креатив. Федеральные спикеры рассказали про маркетинг впечатлений: как создавать незабываемые моменты для клиентов, а также про развитие локальных брендов.
Еще одно ключевое событие – дискуссия о том, как МСП расти и масштабироваться, встраиваясь в креативные проекты региона. К обсуждению подключились органы власти, представители творческой сферы, туризма, коммерческих организаций.

«Сегодня бизнесу нужны не просто финансовые продукты, а понятный технологичный партнёр, который поможет пройти период трансформации с минимальными издержками. Именно эту роль Сбер и выполняет на форуме. Наши эксперты показывают предпринимателям как уже сейчас оптимизировать процессы, чтобы уверенно чувствовать себя в условиях новых требований. Мы говорим о комплексных решениях для управления финансами. Это то, что составляет основу устойчивого бизнеса завтрашнего дня», — рассказала Наталья Красулина, Управляющий Самарским отделением Сбербанка – генерального партнера форума.

Для участников форума прошел творческий мастер-класс по созданию елочной игрушки от основательницы мастерской дизайна и стиля «Коко» Влады Власовой. А завершился форум традиционной встречей «О бизнесе по-женски». О своем профессиональном пути, мотивации и трудностях рассказали женщины-руководители из разных отраслей экономики. 

«Форум превзошел все ожидания: глобально, большое количество участников, всем было интересно, вопросов было много. Посетила секции и вчера и сегодня. Особенно интересно выступление по налогам — это то, с чем столкнутся сейчас все предприниматели. Тема искусственного интеллекта — то, что сейчас будет развиваться, и применяться во всех отраслях», — поделилась впечатлениями участница форума Елена Белова.

Продолжится форум «Мой бизнес» 9 декабря в Тольятти. Заполнить заявку на участие можно на сайте: https://forum.mybiz63.ru/.

Событие проводится по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Узнать о действующих мерах господдержки предпринимателей и предстоящих мероприятиях можно на сайте mybiz63.ru или обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области.

 

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

