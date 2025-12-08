Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 400 жителей региона – предпринимателей, руководителей, инвесторов – посетили мероприятия форума очно, еще около 1000 человек подключились к секциям онлайн. 
В регионе продолжает работу деловой форум «Мой бизнес 63»
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
По традиции, все номинанты акции выдвигаются за особые заслуги перед земляками и регионом, а победителей определяют путем общественного голосования. 
Шесть участников «Школы героев» - победители муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание»
В Тольятти рабочий получил 1 млн рублей после падения с лестницы
В Тольятти рабочий получил 1 млн рублей после падения с лестницы
студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде
Студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде
Учёные Самарского политеха разработали новую формулу абразивной массы
Учёные Самарского политеха разработали новую формулу абразивной массы
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани
В Самаре планируют обустроить семь новых пешеходных переходов
В Самаре планируют обустроить семь новых пешеходных переходов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.09
-0.88
EUR 88.7
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде

67
студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде

Студенты-целевики ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) завоевали первое место в общекомандном зачете Всероссийской студенческой олимпиады по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки», а капитан команды стал победителем в личном зачете. Предприятие представляли студенты 5 курса Самарского университета им. С.П. Королева.

В 2025 году площадкой проведения 57-й Всероссийской студенческой олимпиады стал Самарский университет при поддержке индустриального партнера – ОДК-Кузнецов. В олимпиаде участвовали команды Рыбинского государственного авиационного технического университета им. П.А. Соловьева, Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Уфимского университета науки и технологий, Московского авиационного института, Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва.

Самарский университет впервые на олимпиаде был представлен командой студентов, обучающихся в рамках образовательно-профессионального трека «Крылья Ростеха». Ребята ответственно подошли к подготовке, обращаясь за консультациями как к преподавателям университета, так и к наставникам – экспертам опытно-конструкторского бюро ОДК-Кузнецов.

В рамках олимпиады соревнование проходили по четырем базовым дисциплинам подготовки будущих конструкторов: теория и расчёт лопаточных машин, теория, расчёт и проектирование авиационных двигателей и энергетических установок, основы конструирования авиационных двигателей и энергетических установок, а также технология производства авиационных двигателей и энергетических установок.

На выполнение заданий по 4 направлениям отводилось 4 часа, за это время нужно максимально сжато изложить как теорию, так и собственные идеи в рамках задания. Итог состязаний превзошел все ожидания – в общекомандном зачете команда Самарского университета одержала безоговорочную победу, а капитан команды Кирилл Персиянцев завоевал «золото» в личном зачете.

«Современные перспективные двигатели, разработка которых ведется полностью в виртуальной среде с применением «цифровых двойников», требует нового поколения инженеров. Большой вклад в отбор и подготовку одаренных ребят, в популяризацию профессии инженера вносят именно вузы, преподаватели и наставники от предприятий, вкладывающие знания и силы в своих студентов. Этой победой Самарский университет подтвердил высокое качество инженерного образования, а наши пятикурсники – талант, творческое мышление и целеустремлённость», - отметил генеральный конструктор ПАО «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин.

В рамках олимпиады жюри, в состав которого вошли преподаватели ведущих технических вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Уфы, Рыбинска, посетили площадку опытного производства предприятия ОДК-Кузнецов. Гости ознакомились с производственными цехами, оснащенными современным высокотехнологичным оборудованием, осмотрели здание нового ОКБ, увидели музейную экспозицию, посвящённую техническому и историческому наследию генерального конструктора авиационных, ракетных и индустриальных двигателей Николая Кузнецова, имя которого носит предприятие.

Всероссийская студенческая олимпиада по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки» проводится с 1965 года, каждый год эту олимпиаду принимают у себя вузы аэрокосмического профиля, выпускающие двигателистов. За это время олимпиада стала не только соревнованием лучших молодых инженеров-двигателистов, но и методической конференций преподавателей авиационных вузов страны, где они обмениваются методиками преподавания и практиками обучения.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
85
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
165
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
260
В Самаре появились новые автобусы
7 декабря 2025  12:41
В Самаре появились новые автобусы
588
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
6 декабря 2025  14:26
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
2076
Весь список