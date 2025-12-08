студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде

Студенты-целевики ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) завоевали первое место в общекомандном зачете Всероссийской студенческой олимпиады по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки», а капитан команды стал победителем в личном зачете. Предприятие представляли студенты 5 курса Самарского университета им. С.П. Королева.

В 2025 году площадкой проведения 57-й Всероссийской студенческой олимпиады стал Самарский университет при поддержке индустриального партнера – ОДК-Кузнецов. В олимпиаде участвовали команды Рыбинского государственного авиационного технического университета им. П.А. Соловьева, Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Уфимского университета науки и технологий, Московского авиационного института, Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва.

Самарский университет впервые на олимпиаде был представлен командой студентов, обучающихся в рамках образовательно-профессионального трека «Крылья Ростеха». Ребята ответственно подошли к подготовке, обращаясь за консультациями как к преподавателям университета, так и к наставникам – экспертам опытно-конструкторского бюро ОДК-Кузнецов.

В рамках олимпиады соревнование проходили по четырем базовым дисциплинам подготовки будущих конструкторов: теория и расчёт лопаточных машин, теория, расчёт и проектирование авиационных двигателей и энергетических установок, основы конструирования авиационных двигателей и энергетических установок, а также технология производства авиационных двигателей и энергетических установок.

На выполнение заданий по 4 направлениям отводилось 4 часа, за это время нужно максимально сжато изложить как теорию, так и собственные идеи в рамках задания. Итог состязаний превзошел все ожидания – в общекомандном зачете команда Самарского университета одержала безоговорочную победу, а капитан команды Кирилл Персиянцев завоевал «золото» в личном зачете.

«Современные перспективные двигатели, разработка которых ведется полностью в виртуальной среде с применением «цифровых двойников», требует нового поколения инженеров. Большой вклад в отбор и подготовку одаренных ребят, в популяризацию профессии инженера вносят именно вузы, преподаватели и наставники от предприятий, вкладывающие знания и силы в своих студентов. Этой победой Самарский университет подтвердил высокое качество инженерного образования, а наши пятикурсники – талант, творческое мышление и целеустремлённость», - отметил генеральный конструктор ПАО «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин.

В рамках олимпиады жюри, в состав которого вошли преподаватели ведущих технических вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Уфы, Рыбинска, посетили площадку опытного производства предприятия ОДК-Кузнецов. Гости ознакомились с производственными цехами, оснащенными современным высокотехнологичным оборудованием, осмотрели здание нового ОКБ, увидели музейную экспозицию, посвящённую техническому и историческому наследию генерального конструктора авиационных, ракетных и индустриальных двигателей Николая Кузнецова, имя которого носит предприятие.

Всероссийская студенческая олимпиада по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки» проводится с 1965 года, каждый год эту олимпиаду принимают у себя вузы аэрокосмического профиля, выпускающие двигателистов. За это время олимпиада стала не только соревнованием лучших молодых инженеров-двигателистов, но и методической конференций преподавателей авиационных вузов страны, где они обмениваются методиками преподавания и практиками обучения.