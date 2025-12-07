В Самаре появились новые автобусы

Подробности рассказали в телеграм-канале предприятия-перевозчика.

В областном центре появились новые автобусы марки Lotos-105 C02.

- Системное обновление общественного транспорта – одна из приоритетных задач регионального Правительства. Всего в этом году регион получит 301 единицу новой техники: 242 автобуса, 40 трамваев, 16 троллейбусов и 3 вагона метро, - подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии 5 декабря.

Новые автобусы выпустят на улицы Самары уже в ближайшее время. Они будут следовать по самым востребованным направлениям, в их числе маршруты № 26, 76 и 79, пишет Сова.