Главные новости:
Сильный туман ожидают в Самарской области 7 декабря
Сильный туман ожидают в Самарской области 7 декабря
Около Жигулевска водитель врезался в припаркованный прицеп
Около Жигулевска водитель врезался в припаркованный прицеп
Вильфанд: На следующей неделе снег покроет 92% России
Вильфанд: На следующей неделе снег покроет 92% России
Российское правительство утвердило новые правила начисления стоимости холодной воды
Российское правительство утвердило новые правила начисления стоимости холодной воды
за захламление половины участка дачи может грозить его изъятие
За захламление половины участка дачи может грозить его изъятие
В Чапаевске автомобилистка сбила мужчину
В Чапаевске автомобилистка сбила мужчину
В Самаре появились новые автобусы
В Самаре появились новые автобусы
Роспотребнадзор по Самарской области дал советы по правильному выбору новогодних сладких подарков
Роспотребнадзор по Самарской области дал советы по правильному выбору новогодних сладких подарков
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Самаре появились новые автобусы

В Самаре появились новые автобусы

Подробности рассказали в телеграм-канале предприятия-перевозчика.

В областном центре появились новые автобусы марки Lotos-105 C02.

- Системное обновление общественного транспорта – одна из приоритетных задач регионального Правительства. Всего в этом году регион получит 301 единицу новой техники: 242 автобуса, 40 трамваев, 16 троллейбусов и 3 вагона метро, - подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии 5 декабря.

Новые автобусы выпустят на улицы Самары уже в ближайшее время. Они будут следовать по самым востребованным направлениям, в их числе маршруты № 26, 76 и 79, пишет Сова.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

