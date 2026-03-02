Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год

Глава города Самары Иван Носков встретился с руководителями школ города. Он оценил текущую работу системы образования и обозначил ключевые задачи на 2026 год.

В 2026 году капремонты в рамках нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети» запланированы в двух корпусах школы № 36, в школе № 70, лицее «Созвездие» № 131 (корпус на ул. Промышленности, 319) и школе № 167. Также в 2026 году начнутся ремонтные работы в школе № 110 на ул. Промышленности, 276. В рамках региональных программ будет проведен капитальный ремонт в школе № 177, а в пяти школах (№№ 32, 77, 108, 146 и Лицее философии) запланирован ремонт пищеблоков. В рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области» продолжится развитие спортивной инфраструктуры: будет оборудовано 7 универсальных спортивных площадок (школы №№ 5, 36, 45, 93, 103, 119 и лицей «Созвездие» № 131), 13 воркаут-площадок (школы №№ 9, 18, 21, 45, 76, 90, 106, 119, 123, 134, 156, 164 и 165) и 3 площадки ГТО (школы №№ 80, 87 и 153). В настоящее время формируется перечень детских садов, где будут оборудованы еще 10 мини-футбольных полей.

Также среди приоритетных задач глава города обозначил профилактику распространения запрещенных веществ и экстремистских идей, а также обеспечение школ мерами защиты.

Отметим, что в рамках торжественной части встречи за многолетний безупречный труд и выдающиеся заслуги перед городом почетной грамотой и медалью II степени была отмечена директор МБОУ «Самарский спортивный лицей» Лариса Фурсова. Также глава города поздравил мужчин-директоров с прошедшим Днём защитника Отечества, а женщин – с наступающим Международным женским днём.