Ребенок и женщина пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Самаре
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
Танцы и кулинария: жители ПФО выбрали хобби для саморазвития в январе
в 2026 году средний чек на цветы 8 Марта вырастет на 34%
В Самаре пройдет лекция «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»
25‑летняя пара попалась в Жигулёвске с наркотиками
Специалисты филиала «Россети Волга» провели урок энергобезопасности для самарских школьников
Жители Самарской области планируют отпуск весной: какие месяцы выгоднее для отдыха
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год

Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год

Глава города Самары Иван Носков встретился с руководителями школ города. Он оценил текущую работу системы образования и обозначил ключевые задачи на 2026 год. 

 В 2026 году капремонты в рамках нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети» запланированы в двух корпусах школы № 36, в школе № 70, лицее «Созвездие» № 131 (корпус на ул. Промышленности, 319) и школе № 167.  Также в 2026 году начнутся ремонтные работы в школе № 110 на ул. Промышленности, 276. В рамках региональных программ будет проведен капитальный ремонт в школе № 177, а в пяти школах (№№ 32, 77, 108, 146 и Лицее философии) запланирован ремонт пищеблоков. В рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области» продолжится развитие спортивной инфраструктуры: будет оборудовано 7 универсальных спортивных площадок (школы №№ 5, 36, 45, 93, 103, 119 и лицей «Созвездие» № 131), 13 воркаут-площадок (школы №№ 9, 18, 21, 45, 76, 90, 106, 119, 123, 134, 156, 164 и 165) и 3 площадки ГТО (школы №№ 80, 87 и 153). В настоящее время формируется перечень детских садов, где будут оборудованы еще 10 мини-футбольных полей. 

 Также среди приоритетных задач глава города обозначил профилактику распространения запрещенных веществ и экстремистских идей, а также обеспечение школ мерами защиты.

Отметим, что в рамках торжественной части встречи за многолетний безупречный труд и выдающиеся заслуги перед городом почетной грамотой и медалью II степени была отмечена директор МБОУ «Самарский спортивный лицей» Лариса Фурсова. Также глава города поздравил мужчин-директоров с прошедшим Днём защитника Отечества, а женщин – с наступающим Международным женским днём.

