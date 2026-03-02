КАМАЗ и «Приора» столкнулись в Безенчукском районе Самарской области

Дорожное происшествие произошло сегодня, 2 марта, утром в муниципальном центре. Обошлось без пострадавших, рассказали в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

КАМАЗ и «Приора» врезались друг в друга в поселке Безенчук на улице Советской. Информация о ДТП появилась в понедельник в 9:45. Специалисты 44-го пожарно-спасательного отряда отключили аккумуляторы.

Также на месте аварии работали госавтоинспекторы и медики. Помощь последних никому не потребовалась.

ФОТО: ГКУ СО «ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ И ЧС»