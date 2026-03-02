В Самаре завершился конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года»

В финальных состязаниях, которые проходили в течение двух дней, встретились 20 педагогов.

Победителем в основной номинации «Воспитатель года» признана воспитатель детского сада № 110 Елена Шикова. В специальной номинации «Физинструктор года» лучшей стала Наталья Чаденкова – инструктор по физической культуре детского сада № 36. Всего в число призёров конкурса вошли 12 педагогов, которые вместе с победителями представят Самару на региональном этапе состязаний.

В финале педагоги демонстрировали свои уникальные методики в формате мастер-классов, а также решали педагогические кейсы в рамках «Блицтурнира». Ранее, на первом этапе, они представляли свои видеовизитки и проводили просветительские мероприятия с родителями. Во втором этапе проводились открытые занятия с детьми. В этом году конкурс «Воспитатель года» проводится в Самаре в 21-й раз.

Отметим, что выступление на региональном этапе, который предстоит победителям городского этапа конкурса, открывает перед самарскими педагогами возможность участия во всероссийском финале профессионального состязания.