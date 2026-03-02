В Самаре на нескольких автобусных маршрутах скорректируют график движения.

Изменения коснутся 11 направлений и будут действовать в будние предпраздничные дни — со 2 по 6 марта, а также 10 марта в часы пик.

Речь идет о маршрутах № 1, 21, 22, 23, 30, 37, 38, 47, 52, 55 и 66. Как пояснили в городском департаменте транспорта, корректировки вводятся по итогам анализа данных от компании-перевозчика «Самара Авто Газ», которая обслуживает эти маршруты. Специалисты будут рассчитывать пассажиропоток, чтобы оптимизировать движение. При этом время начала и окончания работы маршрутов останется прежним.

В ведомстве подчеркнули, что независимо от результатов расчета, контроль за перевозками не ослабят.

Отметим, что в ближайшие выходные, 28 февраля и 1 марта, а также в праздничные дни марта общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня, пишет 63.ру.

Ознакомиться с новым расписанием можно по ссылке.