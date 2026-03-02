«Мега-Лада» выиграла серебро командного чемпионата России по ледовому спидвею

В эти выходные в Уфе состоялись пятый и шестой этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в Суперлиге.



По результатам сезона чемпионом России стала команда «Башкортостан» из Уфы. Серебро чемпионата - у тольяттинской «Мега-Лады». Для определения бронзового призера потребовался дополнительный заезд. В итоге бронза у «Торпедо-ШААЗ» из Шадринска Курганской области.



Благорим команду из Самарской области за яркую борьбу и поздравляем с достойным результатом!



А уже в ближайшие выходные болельщики смогут своими глазами наблюдать за ледовыми гонками: в Тольятти на СТК имени Степанова пройдут соревнования в рамках личного Кубка России.

7 марта | 16:00

8 марта | 14:00

Фото: минспорта СО