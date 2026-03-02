Самарский врач-гинеколог рассказала о роли регулярной диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья

Я нашел ошибку
Главные новости:
В пятницу, 27 февраля 2026 года, на площадке Самарской Губернской Думы состоялось расширенное заседание коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области. 
Самарские налоговики подвели итоги работы и наметили планы на текущий год
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
Специалистами Рослесозащиты СО, в период с 2023 по 2025 год удалось добиться существенного сокращения площадей очагов пилильщика-ткача звездчатого.
Самарские лесники за три года сократили площадь очагов опасного вредителя более чем на три тысячи гектаров
В школе № 1 Волжского района состоялась вдохновляющая встреча с главным тренером и методологом онлайн-школы Нины Зверевой – Светланой Иконниковой.
Школьники региона узнали, как эмоции и «Кубик Рубика» помогают покорить любую аудиторию
25 февраля подарком участникам конкурса-фестиваля, гостям и жителям г.Сызрани стала праздничная концертная программа «Солнечный круг объединяет поколения».
В Сызрани состоялся Всероссийский конкурс-фестиваль патриотической песни имени Аркадия Островского «Солнечный круг»
Температура воздуха 3 марта в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. На дорогах местами снежная каша, гололедица.
3 марта в регионе мокрый снег, метель, до -3°С
Всего в этом сезонев Самарской области  дорожные службы ликвидировали повреждения на площади более 1400 квадратных метров.
В регионе продолжаются плановые работы по устранению дефектов дорожного полотна
27 февраля завершился прием конкурсной документации для реализации мероприятий по поддержке решений о самообложении граждан для участия в государственной программе «Народный бюджет Самарской области» на 2026 год.
«Народный бюджет СО»: завершен прием заявок на мероприятия по самообложению граждан к реализации в 2026 году
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
Самарский врач-гинеколог рассказала о роли регулярной диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья

195
Врач акушер-гинеколог Самарской больницы №10 Елена Агапова, рассказала, что диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья — это комплекс медицинских обследований, которые помогают оценить состояние репродуктивной системы и выявить

Заведующая женской консультации, врач акушер-гинеколог Самарской городской больницы №10 Елена Агапова:

"Диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья — это комплекс медицинских обследований, которые помогают оценить состояние репродуктивной системы и выявить возможные проблемы на ранних стадиях. Проводится для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет.

Ее цель — выявление признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и последующее течение беременности, роды и послеродовой период, а также факторов риска их развития.

Причин ухудшения репродуктивного здоровья много. Это и образ жизни - малоподвижность, вредные привычки, стресс, и различные вовремя не обнаруженные и не вылеченные инфекции, а иногда и врожденные патологии. Причем многие такие недуги никак себя не проявляют - оба партнера считают, что здоровы, а беременность не наступает. Поэтому регулярная диспансеризация репродуктивного здоровья поможет сделать первый шаг в правильном направлении для решения проблемы бесплодия.

Диспансеризация для женщин проводится в два этапа.
Первый этап — базовый скрининг ( - осмотр врачом акушером-гинекологом, пальпация молочных желёз, осмотр шейки матки с забором материала на исследование, микроскопическое исследование мазков, цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала, в возрасте 18–29 лет — лабораторные исследования мазков для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР
Второй этап — дополнительное обследование при выявлении показаний. Это ультразвуковое исследование органов малого таза, молочных желез, исследование с помощью чувствительного метода жидкостной цитологии при положительном ВПЧ .

Наши задачи при диспансеризации репродуктивного здоровья:
своевременно обнаружить заболевания, в том числе хронические,
выявить инфекции, передающиеся половым путем
выявить заболевания, которые могут негативно повлиять на зачатие, беременность, роды и послеродовой период
предупредить развитие бесплодия или начать его лечение на ранней стадии".

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

