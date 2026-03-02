Самарский врач-гинеколог рассказала о роли регулярной диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья

Заведующая женской консультации, врач акушер-гинеколог Самарской городской больницы №10 Елена Агапова:



"Диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья — это комплекс медицинских обследований, которые помогают оценить состояние репродуктивной системы и выявить возможные проблемы на ранних стадиях. Проводится для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет.



Ее цель — выявление признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и последующее течение беременности, роды и послеродовой период, а также факторов риска их развития.



Причин ухудшения репродуктивного здоровья много. Это и образ жизни - малоподвижность, вредные привычки, стресс, и различные вовремя не обнаруженные и не вылеченные инфекции, а иногда и врожденные патологии. Причем многие такие недуги никак себя не проявляют - оба партнера считают, что здоровы, а беременность не наступает. Поэтому регулярная диспансеризация репродуктивного здоровья поможет сделать первый шаг в правильном направлении для решения проблемы бесплодия.



Диспансеризация для женщин проводится в два этапа.

Первый этап — базовый скрининг ( - осмотр врачом акушером-гинекологом, пальпация молочных желёз, осмотр шейки матки с забором материала на исследование, микроскопическое исследование мазков, цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала, в возрасте 18–29 лет — лабораторные исследования мазков для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР

Второй этап — дополнительное обследование при выявлении показаний. Это ультразвуковое исследование органов малого таза, молочных желез, исследование с помощью чувствительного метода жидкостной цитологии при положительном ВПЧ .



Наши задачи при диспансеризации репродуктивного здоровья:

своевременно обнаружить заболевания, в том числе хронические,

выявить инфекции, передающиеся половым путем

выявить заболевания, которые могут негативно повлиять на зачатие, беременность, роды и послеродовой период

предупредить развитие бесплодия или начать его лечение на ранней стадии".

Фото: минздрав СО